台灣大媽「拍玻璃飆台語」吼日本海關！她全程目擊嚇：有夠瘋

▲德州媽媽表示，從任何角度都不希望華航地勤下跪。（合成圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

凱米颱風襲台導致不少航班停飛或延誤，網友日前上傳多名旅客因滯留桃機3小時等不到行李，而破口大罵「華航督導主管」的影片，只見該名女主管被罵到委屈下跪，引發討論。對此，網紅「德州媽媽」透露，自己當天也在機場，直言不管怎樣都不希望有人下跪，同時分享她在日本海關看到的奇葩景象。

德州媽媽在臉書粉專發文，「從任何角度我都不希望華航地勤下跪。如果他是我的孩子，我不希望他被客人咆哮就卑躬屈膝成這樣，我會很捨不得。如果從乘客的角度，我也根本不想被跪，我是想要問題被解決。老實說我認為只有『有霸凌動機』的人才會想要別人下跪。（我能理解乘客的崩潰，嚴格來說他們不是只等了行李三小時，是總共被延遲了十小時的難熬。為難基層不對，但他沒有要地勤下跪。）」

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德州媽媽提到，「我們飛去大阪要入關時，我人生首次看到，有人對入境海關咆哮。我們在排隊入境時，突然發出一聲很大聲的撞擊聲響，原來是在我們前方的臺灣大媽，竟然在入境日本時，非常大力的拍海關的玻璃，然後對海關咆哮：『你是在大聲什麼！』我跟老楊吃驚到…笑出來。跟海關發飆是什麼世界奇景，（而且還是跟日本人飆台語！）大家不是都想被認為是良民然後趕快順利入境嗎？」她笑稱，真希望那位大媽有機會也去美國一趟，體驗一下對各國海關發飆的不同結果，還拍打海關前面的玻璃，真的有夠瘋。

德州媽媽感嘆，「台灣服務業已經做得超好了，拜託服務業不要隨便下跪欸，千萬不要帶起這個風氣，非常貶損人的尊嚴，對沒有尊嚴的人來說又非常方便，重點是這也不是解決問題的方式啊！」

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