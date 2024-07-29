厚唇人夫「怕小孩遺傳醜基因」不想生！老婆罵荒謬　網力挺：負責

▲原PO認為，長相會遺傳，擔心小孩會像他一樣長得醜。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

「長得醜的人沒資格生小孩！」一名人夫近日發文透露，由於長相是會遺傳的，跟一些家族病史一樣，因此他覺得不能因為想養兒防老，或是小孩很可愛，就把長得醜的基因傳給後代，直呼這超自私，但他老婆卻認為他很荒謬，因為別人不想生都是因為經濟因素，而原PO卻是因為1個不能確定的原因在逃避。沒想到貼文曝光後，網友卻是一面倒支持原PO的想法。

該名人夫近日在Dcard上以「怕小孩很醜不想生怎麼辦」為題發文，透露他很誠實的面對自己，那就是他比普通人還要不好看，因此這樣的他能找到老婆已經謝天謝地了。他也表示，自己不會不喜歡小孩，可是他上網查之後發現，大部分人都說女兒容易像到爸爸，讓他崩潰直呼，「沒辦法想像我的迷你版然後戴著假髮。」

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原PO還坦承，自己嘴唇很厚，老婆也常拿這開玩笑，「厚嘴唇的小孩感覺就不可愛，身邊朋友剛好都有人生小孩，我朋友鼻孔很大，結果他女兒才兩歲，也很明顯看出真的鼻孔很大，另一個朋友就是正常人的樣子 ，他女兒就好可愛，水汪汪的大眼。」

「總之，我不想毒害自己的小孩」，原PO也覺得小孩有機率遺傳到他的厚唇，所以他不想生，「但我老婆覺得我很荒謬，認為別人不想生都是因為經濟因素，我卻是對一個不能確定的原因逃避，是我顧慮太多嗎？生出醜孩子害到的是他們的人生吧。」

貼文曝光後也引發網友熱議，大家都一面倒建議原PO堅持自己的想法，「我覺得原PO很負責」、「女兒真的很容易像爸爸」、「樓主挺負責任的，樣貌是會遺傳，不要生了吧」、「女生長得醜真的很容易被排擠，青少年時期也會很沒自信，男人大部份都外貌協會…基因不好就別生了吧…」、「我覺得你有這種自知之明也沒什麼不好，不會覺得你很異類」、「有這種擔憂，那就不要生，因為生出來如果像你，你可能又要煩惱ㄧ輩子」。更有人建議，生了就必須要「多幫她存一筆錢，給她整形整牙。」

原PO後續也回應網友看法、「看了大家的留言，我更堅定我真的不想生小孩的想法，老實說我現在甚至覺得，長得醜的人沒資格生小孩，因為長相是會遺傳的，跟一些家族病史一樣，你已經長得醜了還要把這個醜帶給後代超自私，就因為你想要養兒防老，還是覺得小孩很可愛，問題你的小孩根本不可愛，然後他在這個社會就是不吃香，會被人排擠霸凌，你只能安慰他去整形，如果可以誰想整形。」

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