捲「假奶」風波！網盤點小吳「割韭菜行為」嘆：做人最重要是誠信

▲網友列出小吳割韭菜的3行為。（圖／翻攝自IG／beauty___wu）

圖文／CTWANT

網紅「見習網美小吳」與紀卜心創立的手搖飲「十盛熟成奶茶專賣店」，被消基會點名奶茶使用的奶品標示不清，引發議論。對此，有網友列出過去她認為小吳是割韭菜的行為，直呼「做人最重要的是誠信」。

原PO在Dcard以「小吳割韭菜行為」為題發文，表示從最一開始的美業工作室，霧眉費用貴到不行，記得一萬多還負評連連，有看過有很多人在那邊做壞發照片在迪卡上，真的不是普通的慘，再來業配也完全沒過濾，傻眼的印象有3個。

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原PO列出，第一幸運手鍊，一條還要幾百塊，第二聯名包包，但幾乎也沒看到他在揹，依舊揹精品，第三美白牙膏，但小吳本身是假牙，所以很沒說服力。

原PO認為，「很明顯小吳只想賺快錢，但就像你前陣子發的限動一樣，做人最重要的是誠信，越來越多粉絲失去對你的信任，你能保證還能賺這些錢多久？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「對小吳來說拍片的所有東西都只是賺錢的工具吧」、「手鍊真的是傻眼，而且還說他們都有在戴，根本就從來沒在頻道出現過」、「我記得他還有聯名鞋子，也是賣很貴」、「反正台灣人的特性，就是風頭過了最後就會忘掉」、「黑料這麼多哦」、「反正你有夠多粉也可以這麼做」。

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