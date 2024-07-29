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白委轟高虹安停職違憲　劉世芳搬法條：我們都是按照規定

▲▼內政部長劉世芳受訪。（圖／記者皮心瑀攝）

▲內政部長劉世芳受訪。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

新竹市長高虹安涉貪一審遭判7年4個月，停職並褫奪公權4年，內政部26日依法公告高虹安即日起停職，27日也發函新竹市府不發給停職期間的半薪。但民眾黨立委張啓楷昨（28日）稱高虹安並非在市長任內貪污，內政部怎可停她職？認為內政部此舉違憲。對此，內政部長劉世芳今（29日）回應，停職或停發半薪是按照憲法的層次、《地方制度法》的層次、人事行政總處的公務人員俸給法所做的處置，「我們都是按照規定」。

劉世芳指出，要求停職這件事，憲法裡面不管是第十五條或者是第二十三條，大家都知道，服公職不只是權利，也是一種義務。 那在二十三條裡面，非常明確的規範，就是工作權的保障，但如果牽涉到很明顯的公共利益的時候，按照二十三條裡面的比例原則要予以規範。

劉世芳也提到，另外高虹安在司法院這個判決的部分，是引用《地方制度法》，而在半薪的這個部分，內政部則是引用行政院人事行政總處所提的這個解釋，也就是如果她不是屬於維持基本生活所需的話，其實不一定要給她半薪，所以是按照這三個條例來做成最後的這個處置的方式。

至於是否擔心下個會期白委將刁難預算，劉世芳指出，尊重每個立委對於行政部門的監督，但是有關高虹安的案子，內政部都是按照規定、按照憲法、按照行政命令上面的規範來處置。

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