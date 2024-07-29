濁水溪暴漲全淹了！3架千萬鯊魚機全毀　彰化順風飛行場暫停營運

▲彰化順風飛行場遭凱米颱風淹沒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

凱米颱風為彰化帶來狂風及豪大雨，濁水溪暴漲，位在河堤內順風輕航機飛行場，跑道淹成汪洋一片，李俊諭議員前往勘災，舉目望去河床內全堆滿漂流木，3架鯊魚機全毀損失超過3千萬，他直呼這真的是「10年來水位最高的一次」，而飛行場也貼出公告，為確保安全，即日起暫停營運，待確定安全無虞後，再另行公告恢復營運時間。

▲彰化順風飛行場遭淹沒，李俊諭議員勘災。

縣議員李俊諭表示，颱風帶來山區豪大雨，造成濁水溪下游暴漲，漂流木全流入河床，堤頂高24公尺，水位一度漲到17.6公尺，是10年來水位最高的一次，順風飛行場承租濁水溪河床，首當其衝受到傷害最大，致使整個飛行埸完全被摧毀、3架昂貴的鯊魚機也付諸流水。

▲彰化順風飛行場遭淹沒。

順風飛行場於7月26日貼出公告，由於颱風「凱米」的來襲，本協會雖然事前已盡全力為防颱準備，但仍受到強烈颱風不可抗力影響，致輕航機機場及部分設備受損、堆積淤泥等情形，所幸人員均安。

飛行場強調，為確保安全，即日起暫停營運，在此期間，將依法全面檢查及修復相關設備，待確定安全無虞後，再另行公告恢復營運時間，也提醒民眾，若在濁水溪發現飛行場遺落的相關物品，將派員協助清理。

▲彰化順風飛行場滿是漂流木。

順風飛行俱樂部，是由饒自強承租濁水溪河床打造合法飛行場，並使用鯊魚輕航機來經營，成立彰化第一家合法成立的飛行機構，去年被檢舉違建，已針對部分停機坪、鋼構棚架，以及廣告物改善。

▲彰化順風飛行場公告。（圖／翻攝自順風飛行場）