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ChatGPT太燒錢！　外媒分析：OpenAI今年恐虧損50億美元

▲▼美國人工智能公司「OpenAI」開發的「ChatGPT」掀起熱議。（圖／路透）

▲今年OpenAI可能面臨高達50億美元的虧損。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

生成式人工智慧工具ChatGPT在全球掀起AI風潮，而母公司OpenAI看似大賺一筆，但外媒分析指出，由於維持ChatGPT等其他AI軟體運作需耗費大量成本，今年OpenAI可能面臨高達50億美元（約台幣1655億元）的虧損。

根據科技新聞網站The Information分析，OpenAI截至今年2月的市值估計為800億美元（約台幣2兆6480億元），但今年光是訓練跟維持ChatGPT的營運，可能就要花上70億美元（約台幣2317億元），而如今隨著AI工具的競爭加劇，意味著要耗費更多資金，營利模式也更加模糊。

分析指出，OpenAI的成本包括從微軟（Microsoft）租用伺服器容量以維持ChatGPT運作，這一部分約占40億美元（約台幣1324億元）；另外30億美元（約台幣992億元）則是用於訓練人工智慧模型所需的新數據，包括與出版商達成協議使用其版權內容的費用。

The Information評估，OpenAI每年的1500名員工薪資成本約為15億美元（約台幣496億元），而這些估算都來自先前未公開的數據，以及匿名的內部人士消息。

AI專家、紐約大學名譽教授馬庫斯（Gary Marcus）表示，投資者應該思考，OpenAI的「護城河」究竟是什麼，「當Meta免費提供類似技術時，他們的盈利模式是什麼？他們有殺手級應用嗎？技術是否真的可靠？什麼是真實的，什麼只是示範品呢？」

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