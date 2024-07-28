AI新創點名台灣！DeepL推出繁體中文翻譯　新語言模型鎖定台港

▲德國AI翻譯新創公司DeepL。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

德國AI語言翻譯新創公司DeepL宣布，除了開發新一代語言模型，也新增繁體中文，鎖定台灣和香港的企業客戶，支援的語言總數達到33種。資料顯示，目前全球共超過3,300萬名使用繁體中文，將進一步提升了DeepL服務的可及性。

DeepL創辦人兼執行長庫特洛夫斯基（Jarek Kutylowski）表示，繁體中文是台灣、香港、澳門等重要商業市場的主要溝通語言，「我們了解這些地區在全球貿易中的重要性，繁體中文的加入不僅使這些地區的企業能夠更順利拓展全球業務，也為希望進入亞洲最具影響力市場的企業提供了大量機會。」

值得注意的是，DeepL雖然支援簡體中文，但尚未與中國公司業務往來。庫特洛夫斯基指出，DeepL未來的發展重點是加強亞洲語言，接下來幾個月將會陸續看到DeepL搭載其他亞洲語言。

DeepL以AI為基礎，獨特之處在於，翻譯和書寫解決方案專門針對語言進行最佳化，從而提高全球溝通的準確性、可靠性及資訊安全。DeepL的大型語言模型AI工具套件，已可為各地企業大幅節省成本並提高效率。

DeepL已被全球超過10萬家企業、政府和組織採用，涵蓋法律、零售、醫療保健、科技和製造業。根據Forrester研究顯示，採用DeepL可為全球企業帶來345%的投資報酬率，在縮短翻譯時間90%的同時，將整體工作量減少50%，可幫助企業快速進入新市場。