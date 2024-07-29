今「天赦日」遇關聖帝君聖誕　錯過再等57年

▲今是關聖帝君聖誕。圖為主祀「恩主公」的台北行天宮。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

好好把握今天許願！民俗專家柯柏成表示，天赦日遇上關聖帝君聖誕，這次錯過再等57年，建議祈願都可以前往主祀關聖帝君的寺廟會特別靈驗。他也提到，開店做生意的建議選這天開張，如果能遇上傍晚到晚上下雨，是財源滾滾的象徵。

柯柏成在臉書說，今年陽曆7月29日、陰曆六月二十四，依照曆法巧合，天赦日和關聖帝君聖誕同一天，天赦日一年也就6、7次，但和關聖帝君聖誕同一天，上一次是2001年，23年前才有這種好日子。

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柯柏成指出，這次錯過就要再等到2081年，也就是57年後，才再有這種曆法巧合的機會，以機率來說，本世紀百年內就這三次而已。

柯柏成提到，關聖帝君的神威顯赫，從古早400年前先民渡海來台時，就已經帶入民間社會，清朝的時期文聖為孔子，武聖為關聖帝君，文武兩廟的奉祀每年都已經是國家祭典，民間的信奉有關求財、升職甚至考試，都會向關聖帝君祈願；另外，因為關聖帝君的忠義神格代表，即便是黑道兄弟都會拜關公。

▲▼今可前往主祀關聖帝君的寺廟祈願，會特別靈驗。圖為台北行天宮。（圖／資料照）



柯柏成表示，天赦日按往例，都可以在自家裡煮錢水求財，這次更特別因為遇上關聖帝君的聖誕，建議祈願都可以前往主祀關聖帝君的寺廟會特別靈驗，要煮的錢水可以過一下帝君的香爐。

柯柏成說，但有朋友會問，像行天宮已經沒有香爐要怎麼過？這件事情其實並不妨礙，拜拜時隨身帶著去就可以了，走完一次祭拜過程，也就完成過香爐這個儀式。

柯柏成指出，關聖帝君生前就已經是受封東漢壽亭侯，之後歷代皇帝均有冊封，據統計是累計受封官職最多的神祇，例如清朝光緒皇帝冊封的封號「忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民精誠綏靖翊贊宣德關聖帝君」共26個字，就可以知道帝君上至皇室下至百姓的地位。

柯柏成提到，比較特別的是，由於關聖帝君尚有文衡帝君及道教五文昌之一的朱衣神君封號及事跡，要大考的學子當然不能錯過這麼重要的日子，因為錯過這次就要再等57年才有。

柯柏成寫道，但再回到天赦日這個日子的本質，是上天悲憫眾生而大赦天下的機會，祭拜關聖帝君的頭一步應該是懺除自己的業障，起碼可以先祈願改掉某些壞習慣，都會有相當好的應驗，例如戒賭、戒菸、戒酒老是下決心但無法持續的，都在這天向關聖帝君祈求，必然有求必應而感應道交。

柯柏成表示，開店做生意的建議選這一天開張，如果能遇上傍晚到晚上下雨，是財源滾滾的象徵。

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