馬來西亞關公文化節火炬接力　南洋巡迴另類跨國交流

▲馬來西亞關公文化節下南洋武聖忠義薪火，今抵達嘉義大林聖賢宮 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民間虔誠恭奉關聖帝君，忠義精神深植人心，由馬來西亞關公文化推廣中心攜手大林聖賢宮舉辦「2024忠義薪火下南洋」傳遞活動，今（7日）來到嘉義縣大林鎮，並由聖賢宮創辦人徐双惠、宮主蔡麗輝以及大林鎮長許有疆、溪口鄉長孫維聰縣議員江志明、劉雅文，溪口鄉農會總幹事劉純婷、大林鎮前鎮長李秀美、縣消防局局長蔡建安、副局長沈廷衡以及嘉義市工策會總幹事許燿宏、縣府秘書劉香利等人出席迎接五尊關帝安座大典，讓人見識到關公魅力。

▲ 馬來西亞關公文化南洋巡迴，武聖忠義薪火如奧運火炬一樣由各宮廟代表接棒傳遞，今抵達嘉義大林聖賢宮 。（圖／記者翁伊森攝）

2024國際關公文化節忠義精神薪火傳遞活動，由擁有超過200多萬關聖帝君信徒的馬來西亞關公文化推廣中心發起，將途經東南亞10多個國家和地區。今天一大早聖賢宮創辦人徐双惠率信眾，前往台南市迎駕，五尊關聖帝君上午到達大林鎮，受到來自各方信眾簇擁，隨後遊行大林街道，近中午到達聖賢宮。

▲馬來西亞關公文化節所用火炬如同奧運火把 。（圖／記者翁伊森攝）

隨後更在聖賢宮後方廣場，搭台迎接聖駕、安座聖火，舉行三獻禮大典。聖賢宮宮主蔡麗輝、建廟總主委呂武錦、慈善會會長劉弘勝、忠義會總指揮游麗村，以及馬來西亞關公文化推廣中心總會長 孫艪華，與聖賢宮忠義結盟包括，台南市下營南聖宮主委曾晉德、布袋鎮天中天聖威殿主委林建宏等就位。

▲大林鎮長許有疆出席馬來西亞關公文化節 。（圖／記者翁伊森攝）

徐双惠表示，今年是甲辰龍年，馬來西亞國際關公文化節，以傳遞「關帝聖火」拉開序幕，推廣關公文化忠義精神，促進國際文化交流，彰顯正義光明和勇敢。

▲大林當地要角以長袍馬褂搭配關刀起舞，迎接馬來西亞關公文化節到來。（圖／記者翁伊森攝）

馬來西亞關公文化推廣中心總會長孫艪華指出，關聖帝君薪火經台灣後，將轉往澳門、香港、日本、菲律賓、新加坡等，最後到達馬來西亞柔佛州，弘揚關公文化傳承，展現關公文化源遠流長，和關聖帝君在全球華人心目中特殊的地位。

▲聖賢宮創辦人徐双惠(圖左一)代表該宮廟，喜迎來自馬來西亞同樣推崇關公文化的同好 。（圖／記者翁伊森攝）

聖賢宮創辦人徐双惠強調，忠義薪火下南洋，從第1站澎湖，經嘉義縣聖賢宮，再到最後一站世界龍岡親義總會，在全台灣只有10個站，聖賢宮是第4站，明日到雲林縣後一路北上，直到15日到達台北市，隨後轉往澳門，聖賢宮能夠雀屏中選實為無上的榮耀。