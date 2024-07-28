最強天赦日來了！巧遇關公聖誕「3星座」財運特旺　第1名有橫財

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下周一天赦日3星座最強運

（示意圖／報系資料照）

▲農曆6月24日（今年落在國曆7月29日）是關公誕辰也是天赦日，3星座把握機會開財運。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

明（29）天為一年之中難得的天赦日，傳統習俗認為是玉皇大帝赦免罪惡的日子，這天正巧也是關聖帝君誕辰，等於是雙重吉日。清水孟國際塔羅雲蔚老師表示，所謂的天赦日，天赦的意思是「天恩開赦」，也就是俗稱的天公、玉皇大帝來開恩赦免我們的罪行。對此，他也點名天赦日好運旺旺的3星座。

老師表示，在最初的時候，天赦日只是單純去求玉皇大帝，允許我們辦理三赦法會，減少我們的業力並增加福報，然後經玉皇大帝允許後，就可以著手辦理三赦法會。不過在跟玉皇大帝或神明拜拜的時候，要恭敬並保持誠信的心，若是漫不經心的拜，那麼效果就很差，甚至沒效果，而天赦日後來經世人的簡化及改變，則成為補財運及求好運的日子。

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老師指，最好的開運方法就是1懺悔、行善、教順父母、2布施、3廣做功德，以此來減少業力，因為只有業力減少了，阻礙消除了，這樣子才能真正的讓你的運變好。以下為天赦日好運旺旺的3星座：

TOP 3 處女座

處女座在天赦日當天，你們在人際關係和溝通方面，有明顯的進展。你在表達自己的想法和情感時，會更加流暢和有魅力，這讓你們在社交場合及工作環境中，容易贏得他人的好感和支持。這天，你們也可能會結識一些重要的新朋友或建立更深厚的友誼，並且在人際互動中感受到更多的愉快和滿足。當然，這也包括是與愛人或伴侶加深感情的絕佳時機，你們之間的默契和理解會變得更加深厚。

你們在事業和職業發展方面，也充滿了好運和機會。你們會發現自己在工作中更加積極主動，能夠高效率地完成任務並取得令人矚目的成果。你們的努力和才華，容易得到上司和同事的認可，可能會有升職或獲得重要專案的機會。這樣的專業成就，將為你的長遠職業發展打下穩固的基礎。因此，無論是在個人生活還是職業發展方面，你們都會感受到明顯的進步和提升。

TOP 2 雙子座

雙子座在天赦日當天，將會感受到前所未有的自信和動力，特別是在個人形象和自我表達方面。你們容易感到滿滿的活力和行動力，無論是參加社交活動還是追求個人目標，都會有一股強大的推動力出現。在這天，你們的努力和付出將會得到他人的認可與讚賞，並且會吸引來不少新朋友和合作夥伴，讓你在人際網絡中大放異彩。

另外，在溝通和學習方面的運氣也是極為良好。你們會發現自己在各種交流中更加靈活且充滿魅力，這將幫助你在各種會議、討論和談判中取得優勢。這天也是學習新知識和技能的好時機，無論是在工作還是日常生活中，你都能輕鬆掌握新資訊並將其運用自如。還有在家庭關係方面的表現也極為和諧與幸福，你們會感受到家庭的支持和溫暖，並且可能會有家庭聚會或其他令人愉快的家庭活動。

TOP 1 獅子座

獅子座在天赦日當天，你們的自信和魅力將顯著提升，讓你們在人際交往中如魚得水。你們會散發出一種自然的吸引力，無論是在工作場合還是社交場合，你們都能輕鬆吸引他人的注意和喜愛。你們也會發現自己更加有自信，表達能力也更為出色，因此能夠在各種場合中脫穎而出，贏得他人的讚賞與支持。

這天，你們的財務運勢也將好轉，可能會有額外的收入來源或投資機會出現，讓你的財務狀況更加穩定和豐盈。你們在金錢管理上會變得更加精明，能夠善用資源來提升自己的生活品質。你們容易在家庭生活方面，表現得更和諧與有智慧，讓家庭成員之間的關係更加緊密，家庭氛圍也更加溫馨愉快。而且，在社交友誼和團隊合作方面，也有很好的運氣，你們會在團隊活動中扮演重要角色，並且能夠結交到一些志同道合的新朋友。這些新的友誼和合作關係，將為你們的未來發展，帶來更多的機會和支持。

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