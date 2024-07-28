老翁關子嶺登山健行迷失南消搜尋脫困　家屬親自向消防人員感謝

▲沈翁全家人28日至關嶺消防隊，向當時搜尋沈翁的消防人員、民眾當面表達感謝之意。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



台南市新營區沈姓老翁7月19日至關子嶺紅葉公園附近山域登山健行迷失，經消防局關嶺消防分隊尋獲，並由救護人員進行急救處置後送往醫院救治康復出院，為感謝當時尋獲他的消防救災人員及當地熱心民眾， 28日沈翁全家人至關嶺消防隊及民眾家中表達感謝之意。

消防局關嶺消防分隊7月19日上午11許接獲報案，前往關子嶺紅葉公園附近山域協尋失蹤老翁，當日帶隊官副中隊長黃冠浩、分隊長蘇俊聰率同仁4名會同員警並連繫當地熟悉山域之民眾前往協尋。因正值中午時分天氣相當炎熱，加上老翁已有84歲高齡，家屬擔心若不及時尋獲怕有不測；所幸經搜救人員研判可能行經路徑，入山搜尋至下午1時許尋獲失蹤者沈翁，並給予飲用水補充水分，協助攙扶至產業道路，由救災車輛接駁至關嶺分隊，再由救護人員送醫救治。

沈姓老翁送醫後經診斷為「橫紋肌溶解症」，因該症狀可能併發急性腎衰竭、代謝性酸中毒、高血鉀症，若病情嚴重或延誤治療，甚至可致命；所幸救災人員及時尋獲送醫，為感念搜救及救護人員的辛勞，沈姓一家人28日至關嶺消防分隊，向參與救援之吳姓民眾家中親自表達謝意，並致贈水果禮盒。

關嶺分隊表示，過去曾有民眾想要贈送紅包、水果等物品，表達感謝之意，但不論是什麼消防人員都不會接受，因消防救災和救護都是消防人員應盡的職責，面對民眾送禮，關嶺分隊已在第一時間婉拒。

台南市消防局局長李明峯呼籲，民眾從事登山活動，應事先了解當地地形、氣候，結伴同行時，互相提醒注意，勿脫離隊伍，以免發生意外。

市長黃偉哲表示，救災救護工作為消防人員職責，精進落實平時體技能訓練，發生災害事故時能第一時間展現專業技能，保障民眾生命財產安全。也要求同仁要恪守廉政倫理規範，感謝民眾愛心，也給予消防人員執勤上的鼓勵。