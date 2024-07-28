中華隊在奧運官網「都叫Chinese Taipei」　電腦鬼才：很難翻？

▲中華代表團巴黎奧運開幕式進場。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024巴黎奧運登場，台灣「駭客始祖、電腦鬼才」陳盈豪今（28）日在臉書表示，「Chinese Taipei是不是很難翻譯？巴黎奧運官網翻譯不出來，索性不翻譯了！」查看官網上所有參與的國家／地區名單，發現在所有語言版本中，只有「Chinese Taipei」都不變，「不知道是太難翻譯還是不想翻譯，還是…？」

陳盈豪在臉書表示，若查看奧運官網所有參與的國家／地區名單，會發現一個「獨特有趣的現象」，「所有參與國家／地區名單，唯一只有Chinese Taipei在官網所有語言版本不翻譯，都叫做Chinese Taipei！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著他列出中華人民共和國、香港、台灣在法、英、日、中4個版本的翻譯，首先是法文版「République populaire de Chine、Hong Kong, Chine、Chinese Taipei」；再來是英文版「People's Republic of China、Hong Kong, China、Chinese Taipei」；日文版「中華人民共和国、ホンコン・チャイナ、Chinese Taipei」；最後是中文版「中国、中国香港、Chinese Taipei」。

可以看到不管是哪個版本，「Chinese Taipei」都沒有變過，令陳盈豪直呼，「Chinese Taipei對這次奧運官網，不知道是太難翻譯還是不想翻譯，還是…？」貼文一出，眾人紛紛調侃，「那是專有名詞…XD」、「應該就不想得罪…」、「怎麼翻譯都錯」、「這種問題拿去問AI會不會讓AI爆炸？」

話題則吸引PTT共同創辦人戴志洋留言解惑，「因為 Chinese Taipei 是『登記的會員名字』而不是『地區或國家的名字』，我們是以會員身份參加的，不是地區或國家。」看到有網友說，「Chinese Taipei 莫非是個商標？」戴志洋則點頭，「你說對了，Chinese Taipei的確是我們『註冊』在奧運會的『會員名稱』，我們不是以國家或地區入會的。」