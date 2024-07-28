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大陸 大陸焦點 特派現場

香港首金「擊劍女神」擇友條件曝光！媽媽曾勸她「換一種興趣」

▲▼香港擊劍選手30歲的江旻憓在巴黎奧運奪金。（圖／達志／美聯社）

▲江旻憓拿下香港奧運史上第三面金牌。（圖／達志／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港30歲擊劍選手江旻憓28日凌晨為香港拿下巴黎奧運首面金牌，同時也是香港奧運史上第三面金牌，令香港全城瘋狂，許多人甚至稱她為「擊劍女神」。江旻憓過往的受訪片段也重新被翻出，在被問到擇友條件時，她害羞表示，希望對方心地善良、幽默，愛運動，身高不用比178公分的自己高也沒關係。

江旻憓1994年出生，11歲就接觸擊劍，並很快愛上這項運動，她在受訪時曾透露，媽媽有勸過她換一個興趣，像是跳舞之類的，但她不喜歡，因為擊劍又能對打、又像芭雷舞一樣，是很完美的運動，「雖然被擊中可能會痛，還可能瘀青，但一下就沒感覺了。」

▼江旻憓與對手戰成平局，最終「一劍穿心」拿下勝利。（圖／達志／美聯社）

▲▼香港擊劍選手30歲的江旻憓在巴黎奧運奪金。（圖／達志／美聯社）

除了擊劍上的優異表現外，江旻憓同時也是「學霸」，從沙田學院畢業之後，她成功考入美國史丹佛大學就讀國際關係，後來又攻讀中國人民大學法律碩士，並在2021年9月入學香港中文大學法律博士課程。

文武雙全的江旻憓還擁有亮麗的外型，甜美的笑容、178公分的模特兒身材，以及空靈的氣質，也令她經常受到媒體關注，更被港媒稱為「體壇小林志玲」。

不過，江旻憓卻一直沒有傳出感情方面的消息，她在受訪時坦言，成為全職運動員之後，找男朋友「很難、很難」。

談到擇友條件時，江旻憓更是羞紅了臉，說希望對方心地善良、有幽默感，喜歡運動，身高不用比自己高也不要緊。

▼江旻憓文武雙全，目前正攻讀法學博士。（圖／翻攝江旻憓臉書）

▲▼香港擊劍選手30歲的江旻憓。（圖／翻攝江旻憓臉書）

▲▼香港擊劍選手30歲的江旻憓。（圖／翻攝江旻憓臉書）

▲▼香港擊劍選手30歲的江旻憓。（圖／翻攝江旻憓臉書）

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