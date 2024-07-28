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奧運官網「藏神秘按鈕」傳磁嗓！1台灣選手網笑噴：偷加好帥

▲▼ 。（圖／翻攝自奧運官網）

▲湯智鈞唸名字在憋笑。（圖／翻攝自奧運官網）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024巴黎奧運26日正式展開，官網上找得到參賽選手的基本資料。有網友無意間發現，資料頁面上，有些選手的姓名欄旁有音量鍵，按下去就會聽到運動員講自己的名字，小巧思引發討論，「好酷！」「好玩」。就有人好奇找台灣選手的頁面來看，發現射箭選手湯智鈞和擊劍選手陳弈通都令人噴笑，話題掀熱議。

有網友在Dcard發文「聽運動員講自己的名字」，貼出奧運官網分享自己的發現，「這裡面有所有的運動員，點進去，如果名字旁邊有音量鍵按下去，會聽到運動員講自己的名字」，引來其他人讚「好酷！」「好玩」。

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其中，就有人提到2名台灣選手，首先是射箭選手湯智鈞，他第一次在唸自己的名字時，聲音明顯在憋笑，唸第二次後，背景則突然傳出「好帥」的聲音，但不確定是不是本人。這令不少人忍不住直笑，「為什麼湯智鈞唸自己的名字可以唸到笑出來？」「剛聽到了真的超好笑」、「他後面是不是加了一句很帥哈哈！」

另一人則是擊劍選手陳弈通，「台灣擊劍選手的名字是認真的嗎？（照片也是認真的嗎XDDDD）」，因為他唸的名字根本不是「陳弈通」這三個字，感覺像是講了一串外文；照片不像其他人放證件照、大頭照，而是選了一張看起來很滑稽的側拍照。

▲▼ 。（圖／翻攝自奧運官網）

▲陳奕通的照片引發討論。（圖／翻攝自奧運官網）

甚至有網友特地發了一篇文，「陳弈通的專長除了擊劍外還有搞笑吧！」文中直呼，「好想知道奧委會收到這張照片的感想喔」、「聽他唸自己的名字，不確定是不是真的法文翻譯，但在一眾唸護照名字的選手裡出現這個，只能說真的太獨樹一幟了啦！」貼文引發熱議，「不愧是台灣人，都會在這種小地方展現幽默。」還有人表示，「選手唸名字的部分，推薦去聽美國網球選手 Danielle Collins ，我忍不住回放了好幾遍。」

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