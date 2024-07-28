泳裝穿脫要20分鐘　選手就地解決！金牌女泳將：每個泳池都尿過

▲中華游泳代表隊王冠閎。（圖／記者杜奕君攝）



記者施怡妏／綜合報導

巴黎奧運進行得如火如荼，今年台灣派出60名選手參賽，中華游泳代表隊此次共有王冠閎、韓安齊兩名好手參與，財經專家沈雲驄透露「泳界沒說的公開秘密」，每四年一次的奧運，泳池裡除了有淚水與汗水，還有尿水，美國三屆奧運女泳將Lilly King曾表示「幾乎在每個游過的泳池都尿過」。

財經專家沈雲驄在臉書發文，看了《華爾街日報》的報導，得知泳界沒說的公開秘密，原來奧運的泳池裡，「除了淚水與汗水，還有尿水」。美國三屆奧運女泳將Lilly King在報導中表示，「我幾乎在每一個游過的泳池裡都尿過」。

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「什麼這麼噁？大人沒教嗎？」沈雲驄指出，主要有2個原因，第一個是，來回走動到廁所需要花費不少時間和體力；其次，現代泳裝的設計為了追求流體動力學的效果，越做越緊身，常會擠到讓選手想尿尿，而且泳裝穿脫困難，「據說要花20分鐘」，因此，許多選手乾脆就地解決，「有時在岸上，有時在水裡，有的乾脆練就了一邊游一邊尿的本事」。

沈雲驄驚呼，這次奧運游泳項目前後共9天，有近千名選手參賽，「想到就……幸好我沒報名（咦）」。

貼文曝光，網友們笑翻，「沒喝下去就好」、「我想到『萬人泳渡日月潭』噢，還是不要想好了」、「其實不只是奧運泳池，哪兒的泳池都一樣」、「幸好我沒報名，看到最後我大笑」、「20分鐘？那不是跟我以前在半導體廠穿著忍者龜裝要去廁所一樣？！你真的不能怪這些泳（勇）者」、「喝到頂尖選手的尿，應該會功力大增吧」。

本文經由沈雲驄授權提供轉載。

▼美國蛙后莉莉金（Lilly King）。(圖／達志影像／美聯社)

