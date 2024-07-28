「台灣很強」奧運卻沒1項目！　全場點頭：第2名看不到車尾燈

▲很多人點名巧固球是台灣很強的運動項目。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

巴黎奧運正式登場，台灣派出60名選手參賽，分別在16個項目出戰，掀起網上一陣奧運熱議話題。就有網友好奇，有沒有什麼運動是台灣很強，但這次卻沒有該項目的？貼文引發討論，就有不少人秒點名一項，「我們巧固很強，可惜是冷門運動」、「我們巧固球世界第一的樣子。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「這次奧運有什麼運動台灣很強但沒該項目？」認為獎牌數的多寡跟比賽項目有很大關係，「說真的，台灣運動有世界榜上有名的應該很多，什麼羽球、桌球、網球等等等」，不禁好奇，「那這次奧運有什麼運動台灣很強，但沒該項目的遺珠之憾嗎？」

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貼文引發討論，「我覺得拔河超熱血超好看，不知道為什麼奧運拔掉這個項目」、「以前保齡球、撞球算很強」、「奧運有合球嗎？台灣合球也很強，剛剛查一下，台灣合球排名目前世界第3」、「我今天已經推了三次巧固了，哈哈！還有我們拔河是女子拔河，男的還好」、「以前撞球很強，但沒人重視。」

其中，最多人提到的則是「巧固球」，「巧固球其實很好看，奧運一堆超無聊項目，然後沒放巧固球」、「巧固球，記得有一年台灣沒去比世界盃，結果其他國家直接退賽」、「巧固球啊！蒿吐露絲」、「就巧固啊！第二名都看不到我們的車尾燈。」

「巧固球」又稱君子球，由法文「tchouk」直接音譯命名，是結合手球、排球與躲避球，一種互不侵犯身體的運動。台灣巧固球實力堅強，多次奪下亞錦賽與世錦賽冠軍，現任國際巧固球總會（FITB）會長則是由台灣人黃進成擔任。