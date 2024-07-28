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基隆承福宮西秦王爺夜巡遶境　邱佩琳：凝聚社會延續傳統文化

▲基隆承福宮西秦王爺夜巡遶境。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆西秦王爺夜巡遶境，副市長邱佩琳（中）擔任起駕扶轎隨行。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府副市長邱佩琳昨（27日）傍晚參與承福宮夜巡遶境活動，適逢西秦王爺、關聖帝君聖誕千秋暨碇內聚樂社成立35周年紀念，承福宮舉行西秦王爺及眾神出巡平安遶境活動，祈求風調雨順、國泰民安。邱佩琳表示，以及宗教儀式的意義，凝聚社會並延續傳統文化。

承福宮位於基隆市暖暖區，環境清幽，1980年間爲土地廟，1996擴建改名，分為一、二樓宮殿式建築，一樓鎮殿供奉福德正神，偏殿供奉西秦王爺，蘇府王爺為配祀，二樓鎮殿供奉天上聖母，偏殿為清水祖師、保儀大夫等神佛配祀。

▲基隆承福宮西秦王爺夜巡遶境。（圖／記者郭世賢翻攝）

此次夜巡遶境路線由承福宮起始，途經鎮海宮、真玄宮、慈安宮、碇內社區、福安宮、明德宮，最後回到承福宮。更有各式陣頭共襄盛舉，簡家聯誼會、胡家聯誼會、新北寶尊會、神將會等，一同為夜巡活動揭開序幕。

副市長邱佩琳表示，夜巡是一個讓我們更加瞭解宮廟文化、感受傳統信仰的重要活動。同時，夜巡也是一個凝聚社區力量與文化傳承的生動體現，透過夜巡，期望我們可以更深入地了解宮廟的歷史背景、神明的故事，以及宗教儀式的意義，凝聚社會並延續傳統文化。

▲基隆承福宮西秦王爺夜巡遶境。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆承福宮西秦王爺夜巡遶境。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆承福宮西秦王爺夜巡遶境。（圖／記者郭世賢翻攝）

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