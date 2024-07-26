　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆竟有「星宇」新航站？聯手企業把公車站變酷：翻轉城市風貌

▲基隆竟有星宇航空新航站？市府聯手企業把公車站變酷：提升觀光翻轉城市新風貌。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

一座星宇航空的機艙出現在基隆火車站前，吸引無數民眾拍照打卡！這其實是基隆市政府與星宇航空聯手打造的公車亭認養計畫，透過連結品牌意象，以及基隆市民每日的重要通勤公車站點，打造基隆多樣化的創意風貌，實現結合海、陸、空交通意象，成為一個多元化的城市。讓市民在等公車時，也能體驗到在候機的感覺。

▲▼基隆市公車x星宇航空,公車亭認養計畫,基隆車站。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼星宇航空公車亭吸引無數民眾拍照，IG、FB滿滿網友發文分享，已成為基隆打卡新熱點。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼基隆市公車x星宇航空,公車亭認養計畫,基隆車站。（圖／記者姜國輝攝）

星宇航空候車亭甫於7月中旬正式揭幕啟用，吸引大批航空迷、攝影同好相約來拍照打卡。一位星宇航空迷李先生開心說：「一出火車站就看到一座星宇航空機艙，真的很驚喜，雖然是公車亭，但是不論是顏色、造型都能感受到乘坐星宇航空的感覺。」另外，住在基隆帶著3個孩子的許先生與許太太分享說：「去年跟孩子們搭星宇航空去馬來西亞旅遊，趁著暑假再帶著他們來回味一下出國搭飛機的感覺。」並表“示”認同市政府聯手企業的公車停認養計畫，「覺得基隆越來越漂亮！」

▲▼基隆市公車x星宇航空,公車亭認養計畫,基隆車站。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼公車亭的設計包括飛機艙門、窗戶、行李擺放箱、起飛、降落燈示，甚至屋頂上的機場跑道都一一呈現。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼基隆市公車x星宇航空,公車亭認養計畫,基隆車站。（圖／記者姜國輝攝）

全球第一座星宇航空主題的公車候車亭，就坐落於基隆火車站南站出口，全長25公尺，擬真機艙打造，並請星宇航空飛機規劃團隊原班人馬設計。星宇航空公關長聶國維分享，「星宇航空為了呈現品牌精神，從燈光到站體結構，從設計到施工細節，都下足了功夫。公車亭的設計，包括飛機艙門、窗戶、行李擺放箱、起飛、降落燈示，甚至屋頂上的機場跑道都一一呈現。」

▲▼基隆市公車x星宇航空,公車亭認養計畫,基隆車站。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼星宇航空公關長聶國維分享屋頂上的飛機跑道，原本有規劃一架飛機模型起降，但考量安全與維護問題因而作罷。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼星宇航空,公關長,發言人,聶國維。（圖／記者姜國輝攝）

航空與基隆市公車站亭結合是台灣航空業的創舉，聶國維也分享以往公車亭較為制式且單調，這次星宇航空把機艙元素原汁原味呈現，就是希望讓民眾搭公車，就像登機前一樣充滿期待且興奮，提供全新的搭乘體驗。

基隆副市長邱佩琳表示，這個計畫的實施，顛覆過去先蓋好再讓企業認養的形式，「從前端設計就讓企業發揮創意，不僅充分展現品牌意象，更實現基隆多樣化的風貌。」她也分享這個公車亭歷經8個月的心路歷程，「這次除了設計星宇航空花了很多心力，施作還得先在工廠開模、打磨，再到南站現場組裝。現在看到、摸到的都是經過80歲老師父的巧手，一件一件完成，除了呈現公車站亭的質感，最主要還是考量到旅客的安全，完全沒有銳角。」

▲▼ 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼基隆副市長邱佩琳分享市府與星宇航空合作小故事。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼基隆市公車x星宇航空,公車亭認養計畫,基隆車站。（圖／記者姜國輝攝）

能促成這次的認養合作，邱佩琳開心分享，「去年10月，我們邀請星宇航空參與基隆公車亭認養計畫，我一開始跟K董（星宇航空董事長張國煒）說，沒想到幾週後就由聶國維公關長親自率隊，一個站點一個站點看，最後決定在火車站南站出口這邊打造專屬主題候車亭。真的很感謝星宇航空，因為這個站點是一般的3倍長，加上前、後面及屋頂都看得到，不論是造價或日後維護需要花費的資金是別人的3倍。」

▲▼基隆市公車x星宇航空,公車亭認養計畫,基隆車站。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼基隆副市長邱佩琳親自體驗，不只白天體驗搭機樂趣，晚上在路燈的輝映下更展現出獨有的質感魅力。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼基隆市公車x星宇航空,公車亭認養計畫,基隆車站。（圖／記者姜國輝攝）

基隆市政府積極推動城市年輕、活力的重要一步，基隆市與星宇航空攜手，把制式的公車亭變身成飛向國際的閃耀機艙，讓市民的通勤路上充滿驚喜與樂趣。還在計畫下一趟旅程要飛哪裡嗎？不妨先到基隆，體驗一下基隆市政府與星宇航空的企業認養公車站亭計畫，跟著基隆一起飛向天際。

▲▼基隆市公車x星宇航空,公車亭認養計畫,基隆車站。（圖／記者姜國輝攝）

▲星宇航空把制式的公車亭變身成飛向國際的閃耀機艙，讓市民的通勤路上充滿驚喜與樂趣。（圖／記者姜國輝攝）

ET快訊
黃國昌輸了！王郁文夫「力辯法官」護妻　挑戰判決喊聲：沒犯意
百貨撿到手機送服務台…2周後被通知「失主要告你」
暴力式補跌！　外資狂殺846億元
快訊／高虹安再發聲！　「司法讓人失望」提吳成典案
凱米破紀錄！狂發24次強風雷雨國家警報　南部日雨量與莫拉克相
快訊／冒雨搶修！車輛遭落石砸毀　維修員無生命跡象
iPhone 16可以上市了！NCC提解套方案
彰化還在淹！2萬隻小雞慘成「爛泥雞」　議員怒曝2大禍首

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高虹安批法院宣判「前所未見、前後矛盾」

基隆竟有「星宇」新航站？聯手企業把公車站變酷：翻轉城市風貌

快訊／大雷雨狂轟「嘉義機場地面作業暫停」 航班延誤

邱臣遠「全力支持高虹安上訴」　網卻狂刷3字！

疏運澎湖旅客　民航局協調華信增4架次加班機

颱風天巡檢險被山崩活埋　李孟諺：要求台鐵檢討「確保員工安全」

凱米破紀錄！狂發24次強風雷雨國家警報　南部日雨量與莫拉克相當

日本會放颱風假？作家曝「公司、學校決定」：跟台灣很不同

便當店半夜進貨「板豆腐裸體放地板」！同行點頭喊正常　指1物更噁

保障健保點值有變數？　陳時中揭實際目標：0.95非絕對值

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

大雨連下5hrs溪水淹沒橋面　高雄人見水位高度喊不妙

高雄大樓車道變滑水道　電梯門一開小瀑布傾瀉

花蓮女兒牆「6樓掉下」砸轎車　媽媽傷重身亡...兒昏迷搶救中

高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」　消防鳴笛聲不斷

《大熊餐廳》艾美獎破紀錄23項入圍　「零負評神劇」第3季回歸！地獄廚房回來了

#凱米颱風 太強被吹歪　邊境犬出門下秒「滿臉驚恐」

高虹安批法院宣判「前所未見、前後矛盾」

基隆竟有「星宇」新航站？聯手企業把公車站變酷：翻轉城市風貌

快訊／大雷雨狂轟「嘉義機場地面作業暫停」 航班延誤

邱臣遠「全力支持高虹安上訴」　網卻狂刷3字！

疏運澎湖旅客　民航局協調華信增4架次加班機

颱風天巡檢險被山崩活埋　李孟諺：要求台鐵檢討「確保員工安全」

凱米破紀錄！狂發24次強風雷雨國家警報　南部日雨量與莫拉克相當

日本會放颱風假？作家曝「公司、學校決定」：跟台灣很不同

便當店半夜進貨「板豆腐裸體放地板」！同行點頭喊正常　指1物更噁

保障健保點值有變數？　陳時中揭實際目標：0.95非絕對值

巴黎奧運將隆重登場！比賽項目懶人包一次看　估美國成最大贏家

「贏球是第一要務」　魔獸喊話明年回來衛冕

先探／AI休息　光纖接棒

國軍總動員救災　道路清淤、樹木分解加速道路恢復

我家門口有海洋！　米克斯見「稻田消失變波浪」傻眼定格

2年前出櫃認是雙性戀　曹雅雯遭傳「與美女經紀人熱戀」回應了！

重機展／春風「26.7萬黃牌跨界重機」開賣　 2兒童越野電動車超Q

高虹安批法院宣判「前所未見、前後矛盾」

凱米釀埔里橋樑1毀2傷！許淑華允重建守城便橋　滿30年者納檢

基隆竟有「星宇」新航站？聯手企業把公車站變酷：翻轉城市風貌

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

生活熱門新聞

5縣市逆轉「今改停班停課」

9縣市12地區明放颱風假！　全台「停班課懶人包」一次看

凱米減弱變瘦！前腳剛走又有熱帶擾動發展

「防洪板」實戰影片！　隔出高雄2個世界

逆轉再逆轉！全台停班課懶人包看這裡

高雄淹水退去「滿地都是活魚」　網曝不撿造成1可怕後果

韓百萬網美公開男友　他頭躺比基尼害羞遮臉

左營大樓「住戶齊心」裝防水閘門　暖心內幕曝光

凱米8點半解海警　颱風尾豪雨炸到今晚

快訊／國家警報又響！大雷雨轟7縣市　暴雨灌屏東

快訊／10:24花蓮近海規模5.1地震　最大震度4級

快訊／10:24地震　台北有感搖晃

律師曝高虹安還有「1方法」可繼續當市長

颱風假岳母送早餐！人夫「一早就床戰」尬爆

更多熱門

相關新聞

基隆女颱風天找不到崁頂父　警立馬查看確保其平安

基隆女颱風天找不到崁頂父　警立馬查看確保其平安

凱米颱風肆虐，住在基隆的陳姓女子聯絡不到住在屏東縣崁頂鄉父親，擔心安危，求助轄區的東港警分局，員警頂著強風大雨前往查看，發現其父坐在電視機前午憩，請他聯絡女兒報平安，貼心的服務，讓陳女很感激。

是否放颱風假　北北基桃曝最優先考量

是否放颱風假　北北基桃曝最優先考量

即／基隆24歲男颱風天墜樓亡！

即／基隆24歲男颱風天墜樓亡！

不是巧合！「洗澡時靈感爆發」3關鍵　心理師證實了

不是巧合！「洗澡時靈感爆發」3關鍵　心理師證實了

基隆、北海岸5千戶停電　台電積極搶修中

基隆、北海岸5千戶停電　台電積極搶修中

關鍵字：

基隆星宇航空公車亭創意城市K董張國煒謝國樑邱佩琳

讀者迴響

熱門新聞

5縣市逆轉「今改停班停課」

即／A助理費46萬　高虹安一審判7年4月

台中沙鹿泡在水裡　超商內部整片水

快訊／顏寬恒涉貪！一審判決出爐

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

9縣市12地區明放颱風假！　全台「停班課懶人包」一次看

高雄大淹水挨轟！粉專曝7張照對比

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

「淹成水世界」彰化照常上班上課　縣長被罵翻

地下室變滯洪池！水淹3樓高800汽機車

快訊／小吳現身「一開始就知道有奶精」鞠躬道歉

凱米減弱變瘦！前腳剛走又有熱帶擾動發展

老翁在家過世！妻女將遺體「放冰箱3天」

「防洪板」實戰影片！　隔出高雄2個世界

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

更多

最夯影音

更多

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

大雨連下5hrs溪水淹沒橋面　高雄人見水位高度喊不妙

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面