基隆竟有「星宇」新航站？聯手企業把公車站變酷：翻轉城市風貌

▲基隆竟有星宇航空新航站？市府聯手企業把公車站變酷：提升觀光翻轉城市新風貌。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

一座星宇航空的機艙出現在基隆火車站前，吸引無數民眾拍照打卡！這其實是基隆市政府與星宇航空聯手打造的公車亭認養計畫，透過連結品牌意象，以及基隆市民每日的重要通勤公車站點，打造基隆多樣化的創意風貌，實現結合海、陸、空交通意象，成為一個多元化的城市。讓市民在等公車時，也能體驗到在候機的感覺。

▲▼星宇航空公車亭吸引無數民眾拍照，IG、FB滿滿網友發文分享，已成為基隆打卡新熱點。（圖／記者姜國輝攝）

星宇航空候車亭甫於7月中旬正式揭幕啟用，吸引大批航空迷、攝影同好相約來拍照打卡。一位星宇航空迷李先生開心說：「一出火車站就看到一座星宇航空機艙，真的很驚喜，雖然是公車亭，但是不論是顏色、造型都能感受到乘坐星宇航空的感覺。」另外，住在基隆帶著3個孩子的許先生與許太太分享說：「去年跟孩子們搭星宇航空去馬來西亞旅遊，趁著暑假再帶著他們來回味一下出國搭飛機的感覺。」並表“示”認同市政府聯手企業的公車停認養計畫，「覺得基隆越來越漂亮！」

▲▼公車亭的設計包括飛機艙門、窗戶、行李擺放箱、起飛、降落燈示，甚至屋頂上的機場跑道都一一呈現。（圖／記者姜國輝攝）

全球第一座星宇航空主題的公車候車亭，就坐落於基隆火車站南站出口，全長25公尺，擬真機艙打造，並請星宇航空飛機規劃團隊原班人馬設計。星宇航空公關長聶國維分享，「星宇航空為了呈現品牌精神，從燈光到站體結構，從設計到施工細節，都下足了功夫。公車亭的設計，包括飛機艙門、窗戶、行李擺放箱、起飛、降落燈示，甚至屋頂上的機場跑道都一一呈現。」

▲▼星宇航空公關長聶國維分享屋頂上的飛機跑道，原本有規劃一架飛機模型起降，但考量安全與維護問題因而作罷。（圖／記者姜國輝攝）

航空與基隆市公車站亭結合是台灣航空業的創舉，聶國維也分享以往公車亭較為制式且單調，這次星宇航空把機艙元素原汁原味呈現，就是希望讓民眾搭公車，就像登機前一樣充滿期待且興奮，提供全新的搭乘體驗。

基隆副市長邱佩琳表示，這個計畫的實施，顛覆過去先蓋好再讓企業認養的形式，「從前端設計就讓企業發揮創意，不僅充分展現品牌意象，更實現基隆多樣化的風貌。」她也分享這個公車亭歷經8個月的心路歷程，「這次除了設計星宇航空花了很多心力，施作還得先在工廠開模、打磨，再到南站現場組裝。現在看到、摸到的都是經過80歲老師父的巧手，一件一件完成，除了呈現公車站亭的質感，最主要還是考量到旅客的安全，完全沒有銳角。」

▲▼基隆副市長邱佩琳分享市府與星宇航空合作小故事。（圖／記者姜國輝攝）



能促成這次的認養合作，邱佩琳開心分享，「去年10月，我們邀請星宇航空參與基隆公車亭認養計畫，我一開始跟K董（星宇航空董事長張國煒）說，沒想到幾週後就由聶國維公關長親自率隊，一個站點一個站點看，最後決定在火車站南站出口這邊打造專屬主題候車亭。真的很感謝星宇航空，因為這個站點是一般的3倍長，加上前、後面及屋頂都看得到，不論是造價或日後維護需要花費的資金是別人的3倍。」

▲▼基隆副市長邱佩琳親自體驗，不只白天體驗搭機樂趣，晚上在路燈的輝映下更展現出獨有的質感魅力。（圖／記者姜國輝攝）

基隆市政府積極推動城市年輕、活力的重要一步，基隆市與星宇航空攜手，把制式的公車亭變身成飛向國際的閃耀機艙，讓市民的通勤路上充滿驚喜與樂趣。還在計畫下一趟旅程要飛哪裡嗎？不妨先到基隆，體驗一下基隆市政府與星宇航空的企業認養公車站亭計畫，跟著基隆一起飛向天際。

▲星宇航空把制式的公車亭變身成飛向國際的閃耀機艙，讓市民的通勤路上充滿驚喜與樂趣。（圖／記者姜國輝攝）