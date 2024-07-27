陳亭妃呼籲市府體恤災情　加發泡水車補助以及淹水20公分以上慰問金

▲立委陳亭妃呼籲台南市政府體恤災情，加發泡水車補助以及淹水20公分以上慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風已經遠離，但颱風尾帶來的豐沛雨量狂炸南台灣，再加上滿潮緣故，台南多處傳出嚴重淹水的災情。雖然中央允諾全台灣淹水50公分以上民眾，每一戶補助2萬元、50公分以下中低收入戶，每一戶補助從5千加碼到1萬元，立委陳亭妃呼籲市府體恤災情，加發泡水車補助以及淹水20公分以上慰問金。

陳亭妃說，高雄市政府除針對淹水50公分以上住戶加碼核發1.5萬元慰問金之外，泡水車若檢附維修收據證明，汽車最高補助2萬元，機車慰助金最高補助2千元。陳亭妃對此呼籲市府針對泡水車救慰助金補助，能比照高雄市政府辦理。而台南市僅發給淹水50公分以上住戶5千元，陳亭妃疾呼，淹水20公分以上的住戶也應發給慰問金，以撫慰災民。

陳亭妃進一步表示，從補助標準出現之後，里長及民眾就不斷反應，只要淹水20公分，家具差不多全毀，而且水淹到半樓高的住戶也大有人在，希望政府能放寬補助標準，讓民眾可以感受政府陪著所有受災居民一起重建家園。





陳亭妃指出，台南市目前豪雨成災，一樣財產損失慘重，隔壁高雄市馬上推出泡水汽、機車慰助金，但台南市卻尚未見到有關泡水車輛的補助政策。陳亭妃強調，民眾遭受淹水之苦，還導致身家財產損失慘重，呼籲台南市政府苦民所苦，比照高雄市加發泡水汽、機車補助，以體恤民情，真正照顧市民。