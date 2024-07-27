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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

火線人物／「單妃」後叩關中常會　陳亭妃一人成系突破「德意志」防線

▲▼陳亭妃抽中中常委。（圖／記者皮心瑀攝）

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者皮心瑀攝）

記者杜冠霖／台北報導

日前民進黨全代會過程高潮跌宕，原本遭正國會除名的立委陳亭妃並不被看好，但她成功突圍，僅憑一人搶下一席中常委，成為「非賴陣營」最大黑馬，也為2026台南市長選戰布局投下變數，但陳亭妃要想成為首位女性台南市長，未來還有幾道難關要過，拿下中常委，就是她的漂亮起手式。

中常委每週列席民進黨中常會，掌握提案權，更能直接與黨主席對話，民進黨重大議案，諸如縣市長提名辦法等，都是在擴大舉行的中執會討論後通過。此次全代會過程暗潮洶湧，先是中執委選舉中，有正國會的黨代表「出槌」蓋成廢票，讓參選人卓冠廷1票之差飲恨，僅守下3席，少了這一席中執委，也讓後續常委選舉風雲變色。

少了這一票也引發後續骨牌效應，不但正國會只守下一席中常委，最後一席就讓開除的陳亭妃在抽籤大戰中脫穎而出，且在抽籤中落馬的正是賴系人馬林宜瑾，有派系人士就感歎，巧合劇情似乎一切都是天註定。

抽籤環節前陳亭妃已經到場等待，首位抽籤的她抽出代表當選的「三號」時，臉上更是掛著大大的笑容，向前方展示她的的票籤並大喊「三～～～」也讓現場響起歡呼跟掌聲。相較其它抽籤者的苦笑神情，陳亭妃一派輕鬆更充滿自信，似乎打從一開始就篤定能靠自己拿下一席中常委。

事實上，多年前黃偉哲參選台南市長時，她就曾經爭取台南市長大位，並且跟新潮流槓上，兩方人馬多次駁火，即便「朝中有人」，張茂楠多次在中常會上發難，替陳亭妃發聲，可惜最終勢單力薄敗下陣來，新潮流把持台南多年，陳亭妃一直沒有放棄市長夢、勤跑基層、經營組織，2024立委選舉拿下13萬2377票成功五連霸，更是民進黨女性立委最高票，加上坊間民調領先同黨競爭對手近三成，都成為支撐她更上層樓的底氣。

然而，陳亭妃此次初選最大對手林俊憲一直被視為賴清德嫡系人馬，陳亭妃所屬的正國會，近期開始走向「親賴路線」，派系也有耳語稱正國會有意尋求新潮流支持，推舉林右昌參選新北市長，換取台南市長不支持派系所屬的陳亭妃，這樣的可能也讓陳亭妃選擇自立門戶。

至於正國會是否與賴系合作才不推舉陳亭妃？陳亭妃僅回應自己不臆測，不針對不知道的問題回答，「我現在不是正國會成員，無法幫正國會回答。」陳強調，自己從進入政壇是游錫堃院長的游系、沒有正國會到有了正國會，「17年從無到有，一路走來真的不容易。」對於這次的紛爭，精神領袖游錫堃僅說不方便過問，正國會已經交給林佳龍。

叩關中常會，陳亭妃直白表示，就是與台南市長選舉有關，想選的林俊憲、王定宇都是中常委，因此她也想爭取。孤身奮戰，陳日前受訪時強調自己會選到底「我最大依靠就是選民的力量」，大家一直把中常委切割，說親賴系、非親賴系，但蔡英文當主席的時候大家都是英系，國家的政策大家一致支持。現在主席是賴清德也一樣。

在中常會拿下席位，確保初選規則有話語權之後，陳亭妃又如何維持民調領先呢？陳直言，大家都知道她在地方的個性，非常直接，很少跟比較複雜的人接觸，就是繼續勤跑基層，不會有什麼複雜的事情。但對於民調，有新系人士不以為然，該人士認為，林俊憲立委選舉時沒有對手、票還催不出來，也正在跨區跑行程，林俊憲口才好、反應快，相信有一定的爆發力，民調會進入衝刺期。

但不管如何看待民調，對於初選，雙方都認為，賴清德一定會公平公正辦好初選。他們也不約而同舉例，這屆立委初選時就是賴清德處理，他就要求所有立委候選人參加初選不能掛看板，也沒有人敢違逆，公平性這部分絕對可以「信賴」。

對於可能會是首位女性台南市長，陳亭妃有信心，6、7年前跟黃偉哲初選時就有政策白皮書，自己一直拿著白皮書做建言跟爭取，有些已經實行、有些沒有，後援會也是地方的平台，在第一線了解地方需要，包含自來水建設及很多農業部分的補助跟災損，還有有機農業、交通、教育、產業座談、在地行銷等等的議題，「我準備好了」。

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