凱米續亂交通「15航班取消延誤」　13省公路搶通時程曝

▲凱米颱風強襲，全台各地公路多處坍塌受阻。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風撲台，打亂陸海空交通運輸，也造成各地道路受損，交通部指出，今（28日）布袋-馬公等3航線、共12船班停航，空運國內線則取消2架次及延誤1架次；公路局統計今上午到10時為止，全台13條省公路受損出現災情，今日起持續搶通復原通行。

交通部航港局表示，受凱米颱風影響，今日共國內3航線、計國內12航次停航，包括布袋-馬公全部停航8航次、台南將軍-澎湖東吉全部停航2航次，以及基隆-馬祖部分停航，分別為開航1航次、停航2航次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。交通部民航局則指出，受凱米颱風影響，今日截至上午10時，國內線取消2架次、延誤1架次，國際及兩岸航線正常。

▲凱米颱風打亂陸海空交通疏運 。（示意圖／民航局提供）

公路局彙整道路災阻路段目前搶修及復原作業進度：

1.宜蘭縣大同鄉台7甲線36K+600~36K+800(米摩登路段)，邊坡坍方阻斷，預計7月30日下午5時排除。

2.花蓮縣秀林鄉台9線154K+900~165K+700 (和仁至崇德路段)，多處土石流阻斷，預計7月30日下午5時搶通。

3.南投縣水里鄉台16線24K+500(民和路段)，發生路基流失，雙向無法通行，預計8月5日中午12時排除。

4.高雄市桃源區台20線91K+500(東莊便橋)，土石流掩埋，道路無法通行，預今日下午5時搶通。

5.高雄市桃源區台20線94K明霸克露橋鋼便橋A1端橋台引道沖毀40公尺，明霸克露橋遭土石掩埋約500公尺，無法通行，預計8月17日下午5時搶通。

6.高雄市桃源區台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)，多處坍方落石無法通行，預計7月31日上午8時開放通行並恢復正常管制機制。

7.高雄市六龜區台27線20K+700(六津橋)，土石流，道路無法通行，預計7月31日晚間6時搶通。

8.高雄市那瑪夏區台29線4K+500(達卡努瓦路段)，發生路基坍滑，道路無法通行，預計8月2日上午8時搶通。

9.高雄市大寮區台29線98K+550(河堤路二段)，路基下陷，道路無法通行，預計今日中午12時搶通。

10.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏至五里埔)，0K+150、4K+150、6K+500、10K+200路基流失，預計8月10日下午5時搶通。

道路災情：3處

1.高雄市甲仙區台20線58K+500(甲仙路段)、66K+500、69K+050(荖濃路段) 路面下陷，單線雙向通行，預計7月31日晚間6時搶通。

2.高雄市桃源區台20線99K+100(復興路段)，路基掏空，單線雙向通行，預計7月31日晚間6時搶通。

3.高雄市旗山區台29線78K+400~79K+950(旗南三路路段)，土石流，佔用南下車道，北上車道單線雙向通行，預計今日下午3時搶通。