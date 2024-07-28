金門旅客塑膠椅砸櫃台「1地勤受傷」　立榮航空發聲明力挺員工

記者林名揚、莊智勝／金門報導

受到強颱凱米影響，金門航班因風雨連續2天停飛，27日當天機場湧入大批旅客急需疏運，現場也因此出現火爆場面，其中一名旅客疑似久候不耐，竟持塑膠椅砸向補位櫃檯，導致一名地勤人員受傷。立榮航空今(28日)也做出聲明，強調「絕不容許任何危害員工及作業安全行為」，將會依法處理。

▲楊男疑不滿久候，竟持塑膠椅猛砸地勤人員。（圖／翻攝金門航空站聯合補位直播網）

據了解，由於凱米颱風影響，金門航班連續2天停飛，加上28日是上班日，26日、27日有不少人湧入機場大廳補位，軍方也派出14架次軍機協助疏運。

但27日晚間8時許，現場一名楊姓男子疑似因等候補位時間太久，竟情緒失控動粗，隨手拿起身旁紅色塑膠椅，就朝著航站聯合補位櫃台砸去。當時櫃檯的位置有3名地勤人員正在辦理補位業務，其中一人因此遭到砸傷。事後警方到場，將楊男帶回偵辦，訊後依照民航法、傷害罪嫌移送。

立榮航空今天做出聲明強調，絕不容許任何危害員工及作業安全行為，也會保護員工免於在職場上被傷害的恐懼，對於該名旅客不理性的暴力行為，將會依法處理。

▼立榮航空今發聲明譴責暴力行為，表示將會依法處理。（圖／記者林名揚翻攝）