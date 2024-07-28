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賀錦麗給出時間表！　預計8／7前宣布副手人選

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選將在11月5日舉行，副總統賀錦麗幾乎篤定能代表民主黨參選，她也正加緊腳步尋找副手人選，知情人士透露，她的目標是在8月7日前宣布副總統人選。

根據CNN報導，知情人士透露，賀錦麗（Kamala Harris）向民主黨的律師和顧問團提出時間表，他們正在進行美國現代史上速度最快的副手尋找任務，希望能在8月7日前宣布人選，「她會選擇一個能讓她感覺到舒適的人。」

民主黨8月19至22日將在芝加哥召開全代會完成提名，目前規劃8月初先線上投票，此舉主要是為趕上俄亥俄州的提名截止期限。俄州原訂8月7日為期限，雖已延至9月1日，但新規定9月才生效。民主黨擔憂全代會才提名仍會有爭議。

儘管賀錦麗未鬆口屬意的副手人選，但民主黨知情人士說，目前的主要名單裡有北卡羅萊納州州長古柏（Roy Cooper）、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）與亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）。

此外，與賀錦麗關係密切的交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）與明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）也都在考慮之內。

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