民主黨內鬥！拜登退選超不爽　1招報復歐巴馬、裴洛西

▲傳拜登與歐巴馬早有心結。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）宣布退出競選的同時，表態力挺副手賀錦麗（Kamala Harris）接棒參選，而知情人士透露，拜登此舉是為了報復不斷逼宮的前總統歐巴馬、前眾院議長裴洛西，讓他們來不及支持自己傾向的人選，而拜登也能繼續掌權。

根據《紐約郵報》報導，知情人士透露，拜登之所以在退選後迅速支持賀錦麗，目的是為了報復不斷逼宮他的歐巴馬（Barack Obama）和裴洛西（Nancy Pelosi），因為歐巴馬曾告訴拜登，他想要在下個月於芝加哥舉行的民主黨全代會上推舉新的候選人。

▲歐巴馬認為賀錦麗無法打贏川普。（圖／達志影像／美聯社）



知情人士說，「這是喬的大怒吼（Joe’s big f–k you），他曾說『如果我出局了，我就支持她（賀錦麗）』。」拜登這麼做的目的，是為了在退選後能繼續參與競選活動，且在民主黨內能有一定的控制權。

民主黨內部人士說，他們也曾聽聞過類似消息，就是歐巴馬、裴洛西、參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）曾想進行一場「小型初選」，因為歐巴馬認為賀錦麗無法打贏共和黨候選人、前總統川普，而他屬意的人選則是曾任國家航空暨太空總署（NASA）的太空人、亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）。

▲凱利是歐巴馬屬意人選。（圖／達志影像／美聯社）



民主黨內部人士指出，拜登公開支持賀錦麗，「真的是在背後捅了歐巴馬和裴洛西一刀，因為他們一直逼他退選。」華府消息人士也稱，拜登計畫積極參與賀錦麗的競選活動，「這會讓拜登在國家政治中繼續保持影響力。」

民主黨內部人士表示，歐巴馬和拜登之間的緊張關係始於2015年，當時歐巴馬力勸拜登不要參加2016年的總統競選，而是讓前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）有機會入主白宮，結果兩人就此埋下心結。