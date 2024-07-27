罵賀錦麗「沒小孩的養貓女士」被炎上　川普副手范斯緊急滅火

▲川普副手范斯批評賀錦麗的言論，如今被挖出炎上。（合成圖／路透社、達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

川普競選搭檔范斯（JD Vance）曾批評副總統賀錦麗（Kamala Harris）是「沒有孩子的養貓女士」，如今失言片段被挖出炎上。隨著風波越演越烈，他也在節目上正面回應。

范斯是俄亥俄州參議員，也是共和黨副總統候選人，與妻子育有三個孩子。而賀錦麗2014年與老公艾霍夫（Douglas Emhoff）結婚，但她沒有生育孩子，而是與丈夫前一段婚姻的1名繼子及1名繼女共組家庭。

▲范斯與川普搭檔，競選白宮大位。（圖／達志影像／美聯社）



范斯2021年在《福斯新聞》節目上表示，賀錦麗、交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、知名眾議員寇蒂茲 （Alexandria Ocasio-Cortez）都是「一群沒有孩子，對於自己生活感到痛苦的養貓女士」，並且「想要讓這個國家的其他人也感到痛苦」。

范斯還說，執政黨「民主黨的整個未來，都被沒有孩子的人控制著。」

▲賀錦麗與丈夫2014年結婚。（圖／達志影像／美聯社）



這番言論本周被挖出後，招致各界猛烈抨擊。除了網友、政壇人士與賀錦麗一家大力反彈，就連好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）也直批，「我真的不敢相信，這是一名潛在美國副總統所說的話。」

對此，范斯在26日播出的「梅根凱莉秀」（The Megyn Kelly Show）採訪中表示，「很顯然，這是一段諷刺言論。我對貓咪沒有意見」，然後責怪媒體「太關注諷刺的部分，而不是我所說的實質內容。」

范斯表示，這番話「不是在批評那些因為各種原因而沒有孩子的人，而是在批評反對家庭、反對育兒的民主黨。」他還指控媒體在攻擊自己。