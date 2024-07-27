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FBI首度證實！川普右耳「真的被子彈擊中」　本人無奈回應了

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

▲ 川普在事發後不久就發文稱自己被子彈擊中，「穿透我的右耳上半部分」。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統、共和黨總統候選人川普13日在賓州造勢遇襲，大難不死聲勢反漲，卻也有各種陰謀論瘋傳，一度傳出傷口並非子彈造成。美國聯邦調查局（FBI）對此於26日首度證實，川普右耳確實是被子彈擊中。

《美聯社》報導，FBI於26日發表簡短聲明，「擊中前總統川普耳朵的是一枚子彈，不論是完整的子彈還是碎成小片的，都是從死者步槍裡射出」，這是美國執法部門至今對川普傷勢最明確的陳述。

此前，FBI局長瑞伊（Christopher Wray）24日在眾議院司法委員會作證時說法模稜兩可，「針對前總統川普，有關他的耳朵是否是被子彈或彈片擊中，這是個問題」，似乎暗示川普可能不是被子彈擊中，點燃川普及盟友怒火，也進一步助長陰謀論瘋傳。

截至目前，參與調查的FBI及特勤局皆不願透露川普受傷原因相關資訊，川普陣營也拒絕公布醫院醫療紀錄，且要求醫師拒絕回答問題。因此外界可接收到的最新資訊不是來自川普本人，就是川普堅定盟友、前白宮醫生傑克森（Ronny Jackson）。

FBI聲明曝光後，川普26日稍晚在佛州一場活動上對此回應，「你們有看到FBI今天道歉了嗎？這些人真是沒完沒了……我們接受他們的道歉。」當他提及外界謠傳他可能是被玻璃或彈片擊中的說法，現場支持者一片噓聲。這是他遇襲後首度在未包紗布的狀況下露面，右耳已經不見明顯傷口。

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