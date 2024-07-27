高雄地下室狂淹200公分！配電室泡水　狂抽17hrs終復電...居民歡呼

▲高雄大樓地下室狂淹200公分！配電室全泡水，狂抽17hrs終搶修復電。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

凱米強颱來襲，高雄一處大樓地下室配電室淹水近200公分，歷經抽水近17小時，終於讓台電人員得以涉水踏入搶修，台電先是針對泡水的設備進行點檢、擦拭，並在外線送電後，由檢驗課同仁至現場更換因泡水而損壞的電表，終於完成送電，讓用戶好開心。

這次颱風共造成台電高雄區處轄區47,847戶曾經停電，市區共有10處因淹水影響供電的地下室，造成搶修速度被迫放緩。其中，三民區大福街原有三棟大樓連接的配電室，在這次凱米暴雨影響下，淹水近200公分，導致沒電可用，用戶停電停到苦不堪言。

▲▼高雄大樓地下室狂淹200公分！配電室全泡水，狂抽17hrs終搶修復電。（圖／記者賴文萱翻攝）

在國軍支援抽水機後，大樓自25日凌晨12點至26日下午將近5點持續不斷抽水，終於抽到能讓台電人員涉水踏入的程度。台電線路課同仁第一時間進入配電室，針對先前泡在水裡的設備進行點檢、擦拭，並在外線送電後，由檢驗課同仁至現場更換因泡水而損壞的電表，並於19時13分完成送電，復電821戶，讓現場用戶好開心。

因應凱米颱風強降雨侵襲，台電高雄區處本次總計出動139位工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛升空車、21台發電機、38台抽水機，及1台挖土機。

▲▼高雄大樓地下室狂淹200公分！配電室全泡水，狂抽17hrs終搶修復電。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外包括台電屏東區處、輸變電工程處南區施工處、高屏供電區營運處也於昨天晚間緊急支援抽水機，協助抽水。台電特別感謝本次風災多數地區民眾皆能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待。

台電公告已復電地區，倘若仍有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911 客服專線，告知您停電的住址及聯絡方式，以利台電搶修人員以最快的速度為您點亮燈火，順利復電。

台電高雄區處也提醒民眾，雖然颱風已逐漸遠離，但近期若出現豪雨，看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，以避免釀成觸電意外。