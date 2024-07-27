黃捷取消演講行程低調勘災　婉拒媒體詢問「打擾里民會過意不去」

▲黃捷勘災。（圖／黃捷國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

凱米颱風豪雨彈狂炸，高雄多處出現淹水災情，藍白側翼粉專及政治人物質疑綠委黃捷不見人影。對此，黃捷26日貼出數張勘災及協助救災照片澄清，勘災行程也到凌晨4點，今（27日）原定「反濫權，拚宣講」活動也取消。黃捷今持續勘災，她表示，早上有許多媒體詢問勘災行程，自己皆婉拒，十分抱歉，「此時里民需要好好整理心情、修復家園，不希望因此讓他們受到打擾，我會過意不去。」

黃捷指出，她沿鼓山路勘視，目前已請清潔隊派數台垃圾車與抓斗車進場，清除兩旁污泥及廢棄物，儘速恢復市容。自己也和綠川里長沿愛河岸家戶探訪，關心里民的災後修復狀況。有里民跟我提到：「電動輔助車泡水有沒有補助？」、「50公分的補助門檻很嚴格」、「泡水車來不及拍照怎麼辦」等等問題。

黃捷說明，確實每戶家庭碰到的狀況都不太一樣，她會把民眾的聲音都反映，希望爭取補助門檻從寬認定，讓大家盡快得到補助，安心恢復正常生活，才是眼前最重要的事。清除廢棄物、噴藥防治及災損申請事宜，「有任何需求跟問題，都歡迎隨時告知，讓我能夠協助。」

黃捷也坦言，昨晚在南港里等到復電，清晨四點多到家，今早七點再度出門巡視。早上有許多媒體想問她的勘災行程，自己皆婉拒，十分抱歉，「此時里民需要好好整理心情、修復家園，不希望因此讓他們受到打擾，我會過意不去。」