藍議員質疑勘災照盜圖　黃捷貼對話打臉：選區議員沒到場就少噴口水吧

▲黃捷勘災。（圖／黃捷國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

凱米颱風豪雨彈狂炸，高雄多處出現淹水災情，藍白側翼粉專及政治人物質疑綠委黃捷不見人影。對此，黃捷26日貼出數張勘災及協助救災照片，直到清晨3點多一連串馬拉松勘災行程。而有國民黨議員聲稱黃捷是盜圖，黃捷也貼出與里長的對話，並強調，團隊同仁搬抽水機，搬到腰都受傷，沒空當下拍照，里長也確實回傳照片回來，留下文字感謝，這都是事實，哪裡有問題？作為選區議員，她自己沒到現場，還閒著做政治攻擊。少噴口水，多幫忙吧。

對於行程備受質疑，黃捷昨日澄清，自己和幾位里民深深擁抱致歉，因為昨天人不在國內，我會深自檢討行程安排不當，未能即時排開行程在風雨前返台，下不為例。

對於豪雨釀災，也造成部分區域停電，黃捷也貼出勘災照片表示，凌晨3點10分，南港里歷經停電48小時，剩七棟大樓剛終於復電成功！台電人員搶修真的非常辛苦，中間遇到很多波折，抽水折騰很多次。很感謝他們努力沒有放棄，她和團隊、里長主席也陪他們到深夜。也請消防局新興分隊、水利局派員支援，大家分工合作、極盡所能，終於看見曙光。

黃捷也提醒里民，但水尚未抽乾，稍待休息，明天還要持續排除困難，可能隨時還會出狀況。會和台電保持聯繫，密切追蹤，回到選區，大家不分彼此、全體總動員，看到里長里民也對團隊同仁讚譽有加，讓她著實放心。每個在崗位上為家園努力的人都辛苦了。

對於國民黨議員質疑黃捷盜圖，黃捷批評荒謬，她也貼出與里長的對話圖，並表示，團隊同仁搬抽水機，搬到腰都受傷，沒空當下拍照，里長也確實回傳照片回來，留下文字感謝，這都是事實，哪裡有問題？

黃捷直言，這位議員興風作浪，「抹黑我的惡行，蹭我已不是第一次，自己也不想與她計較，但這次竟消費災難，我實在無法不回應，作為選區議員，她自己沒到現場，還閒著做政治攻擊。少噴口水，多幫忙吧。」



