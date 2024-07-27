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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調「9成民眾憂台灣缺電！」　王鴻薇轟：外資根本不敢做長期投資

▲▼民黨立委王鴻薇舉行「賴清德親中？揭發郭智輝紅色資本家入主經濟部！」記者會 黃健豪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

近幾個月來台灣各地頻繁傳出跳電災情，《遠見雜誌》針對「台灣能源轉型大調查」進行民調，結果顯示，超過9成民眾擔心核三廠1號機除役後會導致缺電危機。對此，國民黨立委王鴻薇表示，若台灣是一個大家普遍認為會缺電的地方，一般企業或外資根本不敢做長期的投資，政府若不能夠去改正錯誤能源政策，繼續死抱著非核家園，絕對會影響台灣未來的投資和發展。

王鴻薇說，根據遠見所做的民調，高達六成以上認為應該要發展核能，另一項調查「更是可怕」，有超過九成的民眾認為台灣有缺電問題，這代表長期以來政府一直告訴大家說沒有缺電、沒有缺電，可是民眾不是3歲小孩，民眾不會被騙。

王鴻薇表示，如果絕大部分的民眾都認為有缺電問題，請問台灣如何招商？如何吸引大家來投資？如果台灣是一個大家普遍認為會缺電的地方，一般企業或外資根本不敢做長期的投資，因此，政府若不能夠去改正錯誤能源政策，繼續死抱著非核家園，絕對會影響台灣未來的投資和發展。

另，王鴻薇也指出，核三廠一、二號機組將於今年7月和明年5月除役，除役之後將由民間的豐德電廠替代，但這個民間電廠事實上也是用火力發電，這不是跟2050淨零碳排背道而馳嗎？政府一方面要達成2050淨零碳排，一方面又說要用火力發電來取代核能發電，這不是邏輯錯誤、邏輯死亡的概念？這樣錯誤的能源政策還能夠繼續下去嗎？

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