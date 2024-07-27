賀錦麗民調直追！　華爾街日報：與川普差距僅2％

▲川普對上賀錦麗領先優勢縮小。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國《華爾街日報》最新民調顯示，共和黨候選人、前總統川普（Donald Trump）的支持率目前僅小贏民主黨副總統賀錦麗2個百分點，領先優勢明顯縮小；已退選的總統拜登在月初的民調中，輸給川普6個百分點。

《華爾街日報》針對1000位登記選民進行民調，最新結果顯示，川普的支持率為49％，賀錦麗（Kamala Harris）則為47％，兩人差距縮小；已退選的總統拜登在月初的民調中，輸給川普6個百分點。

如果有第3位獨立參選者，如小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）加入，可獲4%或5%的支持；賀錦麗為45%、川普為44%。

民主黨民調專家波西安（Mike Bocian）指出，兩黨支持者近8成都已歸隊，拜登支持者在7月初僅有37%熱衷選情，如今賀錦麗支持者有81%感到熱衷，這是驚人的轉變。

共和黨民調專家大衛（David Lee）則指出，民主黨與許多媒體大肆宣揚選情改觀，兩者支持度拉近，2020年7月華爾街日報的民調中，拜登領先川普9個百分點，8月更擴大至11個百分點，現在的川普比4年前狀態要好得多。

紐約時報與謝納學院（New York Times/Siena College）25日公布的民調與華爾街日報接近，川普支持度48%稍微領先賀錦麗的47%，都在調查誤差範圍內。