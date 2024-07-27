重判高虹安！「綠議員詐領1388萬」卻緩刑　王鴻薇嘆：沒黨證判死

▲王鴻薇遭重判，王鴻薇感嘆「有黨證判生，沒黨證判死」。（圖／記者屠惠剛、黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

新竹市長高虹安涉《貪污治罪條例》遭判刑7年4月、褫奪公權4年，這讓國民黨立委王鴻薇痛批，「有黨證判生，沒黨證判死」，她挖出另一起助理費判決案，民進黨籍新北市議員周雅玲與妹妹以人頭詐領1388萬，分別只被判8月、6月徒刑，且均緩刑3年可上，讓她質疑兩套標準「司法威信何在？」

立委王鴻薇在臉書發文，她開頭就痛批「有黨證判生沒黨證判死？！輕放詐領千萬綠議員，重判46萬高虹安」，並質疑法院是不是真的有兩套標準？

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王鴻薇挖出去年10月另一起涉及助理費案件判決，民進黨籍新北市議員周雅玲與胞妹周雯瑛以人頭詐領助理費1388萬元，新北地檢署兩年前依貪汙治罪條例起訴，判決結果判決周雅玲及胞妹8月及6月徒刑，均緩刑3年可上訴。

王鴻薇指稱，這迥然不同的結果「1388萬8個月，不到50萬7年4個月」，氣得她不禁開酸，「我不知道司法是不是要告訴大家，要貪汙就要貪大的，貪越多判越少是嗎？還是要以民進黨的標準，要跟陳水扁一樣貪到7億，還有機會可以獲得無限期保外就醫？」

王鴻薇無奈說道，當過去人民對司法失望，會說「有錢判生，沒錢判死」，難道現在是「有黨證判生，沒黨證判死」，司法威信何在？真的心甘情願淪為執政黨的爪牙？

最後，王鴻薇認為，民進黨對高虹安已經是一場赤裸的政治鬥爭，為了就是輸掉新竹的一箭之仇，如今高虹安已經主動宣布退黨並提上訴，市長一職將停職由副市長邱臣遠代理，「相信一審只是開始。」