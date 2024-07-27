判「高虹安有罪」檢察官同天升官　王鴻薇轟：檢調系統充滿政治酬庸

▲王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

前新竹市長高虹安涉貪遭判處7年4個月，而當初起訴高虹安的檢察官在同一天被選任為主任檢察官，引發外界熱議。對此，國民黨立委王鴻薇今（27日）直言，這樣的做法根本就是此地無銀三百兩，坐實檢調系統充滿政治性的獎勵跟酬庸。

台北地院26日依職務詐欺貪汙罪，判處高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年，巧合的是，法務部26日召開檢察官人事審議委員會，討論通過24名新任一審主任檢察官名單時，負責偵查、公訴論告高虹安涉貪案的北檢女檢察官盧慧珊也在當天升任新北地檢署主任檢察官。

對此，王鴻薇指出，高虹安昨天被判一審有罪，但是非常巧合的是，當時起訴，而且擔任公訴的檢察官，卻在她一審判有罪的時候同日升官，「這樣是完全的巧合嗎? 還是因為這是一個獎勵呢？」。

王鴻薇提到，過去司法都被外界認為是很「政治來干預」，而高虹安這個官司本來就具有高度政治性，現在檢察系統竟然完全不避嫌，把起訴他以及公訴蒞庭的檢察官都在同一天升官，這樣的做法根本就是此地無銀三百兩，根本坐實檢調系統充滿政治性的獎勵跟酬庸。

不過，會發生這件巧合，是因為檢審會表訂26日調升一審主任檢察官人事案，而北院原訂7月24日宣判高虹安涉貪案，結果因凱米颱風來襲連放颱風假2天，才會延到26日上午宣判，結果就造成了案件宣判、承辦起訴檢察官升任主任人事案在同一天發生的巧合。

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