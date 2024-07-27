顏寬恒不法所得買馬莎拉蒂等3車　她曝未在財產申報上：構成申報不實

▲國民黨立委顏寬恒。（圖／記者鄧木卿攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委顏寬恒遭控涉及房屋假買賣、竊佔國土和詐領助理費等案，26日一審兩罪重判8年4個月，判決書也揭露，顏寬恒將不法所得款項用於支付瑪莎拉蒂豪車（總車價644萬元）的尾款72萬餘元、馬自達轎車134萬餘元、TOYOTA RVA4休旅車111萬餘元。對此，台灣基進秘書長吳欣岱表示，顏寬恒沒有申報這些汽車，很可能構成申報不實。

台中中二選區立委顏寬恒因竊佔國有地、假買賣以及詐領助理費等，被台中地檢署起訴。台中地院今一審宣判，顏寬恒貪污罪判7年10月，褫奪公權3年；偽造文書6月可易科罰金。設計公司張姓負責人偽造文書判刑4月；顏仁賢偽造文書6月，均可易科罰金。至於竊占國土部分，顏仁賢判刑6月，顏寬恒、陳麗凌則無罪。

吳欣岱指出，在監察院廉政公報中，顏寬恒和妻子陳麗淩總共身家數億，卻只申報一台汽車。起訴書裡寫的瑪莎拉蒂也不在其中。翻開監察院出的《廉政專刊第254期》，就發現顏寬恒果然沒有申報這些汽車，很可能構成申報不實。

吳欣岱質疑，顏寬恒是要大家相信，一秒鐘幾千萬上下的台中顏家，名下只有一台老米漿（BMW）嗎？

吳欣岱認為，顏寬恒身為現任立法委員，應該出來說清楚，到底還有沒有未申報的財產，而透過贓款購買的百萬名車，都去哪裡了。

