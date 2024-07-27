嘆「讓年輕人遭到傷害」　柯文哲疑：重判高虹安符合司法公平正義？

▲民眾黨主席柯文哲與因涉貪遭停職的新竹前市長高虹安（左）。（資料照／翻攝自Facebook／柯文哲）

實習記者石嘉豪／台北報導

新竹前市長高虹安因涉貪遭北院一審判刑7年4個月，全案仍可上訴。對此，民眾黨主席柯文哲今（27日）表示，高虹安因為11萬的「不法所得」被「從重量刑」，卻沒有審酌高虹安並沒有前科、誤信助理建議才踩到法律紅線，這樣重辦，是否真能體現司法的公平正義？此外，柯文哲說，自己非常難過，沒有給投身政治的年輕人足夠的保護，讓他們遭到嚴重傷害。

柯文哲提及，對於台北地方法院對高虹安的判決，他感到非常難過。「我們滿懷熱情，勇往直前，也鼓勵年輕人投身政治，希望台灣因為有我們可以變得更好，結果卻沒有給他們足夠的保護，讓他們遭到嚴重傷害。」

柯文哲指出，北院的新聞稿，證明高虹安並沒有「人頭助理」，或虛報加班時數的不法行為，然而，法官認定高虹安浮報幾位助理薪資，並將溢領的錢作為辦公室公共支出，總計11萬6514元，重判高虹安7年4月，褫奪公權4年。

針對此案，柯文哲認為，助理的薪水與加班費，本該如實申報，不過，立法院過去的陋習，就是將助理費與加班費領好領滿。「每年立法院決算，助理的薪資與加班費，執行率都超過96%，也間接證明在實務操作上有問題，而且是普遍的問題。」

因此，柯文哲強調，他相信高虹安沒有貪污的意圖，這個公積金的制度也不是高虹安發明的，是她的助理從以前的立委那裡帶來的。

柯文哲進一步說明，民眾黨是新的政黨，從沒進過立法院，高虹安也是政治素人，此外，當時自己也忙於台北市政，對立院運作情形也不清楚。

柯文哲透露，自己的幕僚對於法院的量刑標準，對照其他案例而憤恨不平，他安慰大家，民眾黨一向遭到最嚴厲的監督，只能更努力的反省改進，做到更好。

柯文哲接著質疑，高虹安因為11萬的「不法所得」被「從重量刑」，卻沒有審酌高虹安並沒有前科、誤信助理建議才踩到法律紅線，且她自掏腰包的公費支出，也遠遠超過11萬，這樣重辦，是否真能體現司法的公平正義？恐怕是很多人心中的疑問。

不過，柯文哲也表示，高虹安已經表態，她會繼續上訴，他也支持高虹安爭取自己的清白。

最後，柯文哲說，作為台灣民眾黨的黨主席，他也會要求所有黨公職，必須從此事記取教訓，會以更嚴格標準自律、自省，更嚴格地自我要求，才有資格請求人民繼續支持台灣民眾黨。