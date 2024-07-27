顏寬恒涉貪遭重判「免停職也沒黨紀」　時力籲知所進退：自行請辭負責

▲國民黨立委顏寬恒。（資料照）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委顏寬恒遭控涉及房屋假買賣、竊佔國土和詐領助理費等案，26日一審兩罪重判8年4個月，判決出爐後，國民黨表示，支持他上訴捍衛清白，與一收押就被停權的立委陳超明、廖國棟兩樣情。對此，時代力量呼籲，顏寬恒應知所進退，身為立委，理應在法院判決後自行請辭以負責。國民黨主席朱立倫、黨團總召傅崐萁，也應嚴正面對自家立委的貪污案件，盡速作出適當處置。

顏寬恒因涉入詐領助理費、竊佔國土及豪宅假買賣案，法院裁定貪污罪判處有期徒刑7年10個月及褫奪公權3年，偽造文書部分6個月徒刑，可易科罰金。竊佔國土則無罪。

時代力量表示，依法立法委員須待判決確定有罪且褫奪公權時才會解職，因此顏寬恒仍可繼續擔任立委至判決確定或任期結束。時力重申，「清廉從政」是從政者的基本要求，無法容忍被法院判決貪污有罪的政治人物繼續在政壇活動。

針對顏寬恒貪污有罪的判決，時代力量呼籲國民黨主席朱立倫、黨團總召傅崐萁，應嚴正面對自家立委的貪污案件，盡速作出適當處置。顏寬恒身為立委，理應在法院判決後自行請辭以負責。



時代力量強調，台灣的政治環境不應受政黨財團或黑金派系的控制，更不應成為少數權貴謀取私利的工具。嚴正呼籲國民黨主席朱立倫及顏寬恒應知所進退，立即付出法律與政治上的責任，還給國人一個清潔透明的政治環境。

