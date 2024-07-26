重判7年4個月！　高虹安「還有5案偵辦中」

▲高虹安。（圖／周志龍攝）

文／CTWANT

新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理加班費46萬餘元案，台北地院今天上午宣判，高虹安被依貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，判刑7年4月、褫奪公權4年，可上訴。另外，竹市議會民進黨團在2023年到新竹地檢署告發高虹安，指她住豪宅、涉入都更等違反貪污治罪條例等共5案，新竹地檢署皆已分他字案偵辦中。

據《中央社》指出，新竹市議會民進黨團去年9月召開記者會，指控高虹安和男友李忠庭共住新竹市豪宅「回建築」，其中，林姓屋主有濃厚建商背景，合理懷疑李忠庭為白手套向建商承租豪宅，民進黨團同時將掌握到高虹安涉嫌貪污及違反廉政倫理等事證送交新竹地檢署，告發高虹安。

民進黨團告發內容，包括高虹安涉使用原新竹市政府發言人施淑婷無償提供的車輛跑公務行程，施淑婷後來被升任為民政處長，質疑有對價關係；另外，高虹安居住的「回建築」是否為建設公司無償提供，還是透過李忠庭收取不當餽贈，並是否為建商與高虹安之間的白手套等。

另據民進黨新竹市議員楊玲宜表示，林姓屋主去年1月購買回建築1戶，2月以新台幣5萬元租給李忠庭，高虹安3月就解除擱置多年的新竹市光復段「寡婦樓」等都更案，4月辦理環評公開會議並召開說明會，而這名屋主和得標都更案的「理銘開發」關係密切，質疑和高虹安有對價關係。

針對民進黨議員告發高虹安相關案件，新竹地檢署回應，目前已依法偵辦中，另有民眾等告發內容，合計共有5件他字案依法偵辦中，由於偵查不公開，因此無法對外透露案情。

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