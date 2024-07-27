高虹安「挪用」12萬判7年！律師揭1疑點：完全偏離最高院相關判準

▲新竹市長高虹安26日自錄影片表示將對貪污一審有罪判決上訴。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市長高虹安被控2020年擔任立委期間，與自己4名國會助理，連手詐領立院公費助理補助共46萬30元，涉犯貪污、偽造文書等罪嫌，不過台北地院認定的金額共12萬3128元，判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得11萬6514元。對此，律師葉慶元直言，台北地院對於挪用的金額是否用於公務相關目的完全沒討論，「這不符合最高法院一貫的見解。」

葉慶元26日深夜在臉書發文表示，自己與沒必要幫高虹安說話，與民眾黨也沒交情，但此次台北地方法院的判決「完全偏離了最高法院對於民意代表挪用助理費的相關判準」，因為依據最高法院的穩定見解，浮報助理費固然是不法，但是如果挪用出來的金額都是用在公務用途，那麼這個挪用行為就欠缺不法意圖，不構成貪污。

葉慶元接著指出，在高虹安的案子中，台北地院只論斷高挪用了12萬左右的錢，但是對於挪用的金額是否用於公務相關目的卻完全沒討論，不符合最高法院一貫的見解。

至於貪污金額12萬，判刑7年4個月會不會太重？葉慶元認為社會自有公評，不過有朋友稱此案件是法官政治色彩太鮮明，他則保持著純真的期待，「希望這不是真的。」