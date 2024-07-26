公私傾全力救災　黃偉哲：感謝民間協力支援物資

▲台南市長黃偉哲坐鎮指揮市府協同各單位全力救災，同時感謝民間支援，提供受災戶餐點及相關物資。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

颱風凱米過境期間，台南市後壁區八掌溪水暴漲衝擊堤岸，造成缺口溢堤，後壁與鹽水地區一帶發生淹水災情，台南市長黃偉哲坐鎮指揮市府協同各單位全力救災，同時感謝民間支援，提供受災戶餐點及相關物資。

台南市政府民政局表示，下營上帝廟與新營太子宮26日分別提供各1300個午晚餐便當、麻豆阿蘭碗粿準備700份餐食、慈濟則提供每餐200個便當，提供給後壁、鹽水兩區收容居民，其他還有卡多利亞餐飲公司、食物銀行及民代提供餐點，讓救災搶險過程中，處處充滿愛與溫暖。

市長黃偉哲感謝民間團體伸出援手，發揮愛心響應救災活動。針對後壁、新營、鹽水淹水狀況，黃偉哲除了要求各區公所全力救災、即時援助，也指示積極處理災損補助，協助清理家園及復原重建工作，儘速恢復民眾正常生活。

黃偉哲指出， 中央已允諾協助八掌溪後續的堤防加高及佈建工程。市府將協同各單位持續強化提升八掌溪堤防防洪能力，穩固相關水利設施設備系統，並致力深耕該區域的地方治理與搶災方案。

民政局表示，後壁、新營與鹽水發生淹水災情後，區公所、消防隊及國軍立即啟動合作機制，為當地民眾進行緊急疏散撤離，安置受災居民至避難收容處所。