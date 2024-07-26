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卓榮泰視察台南高粱籽實農作災損　黃偉哲：盼啟動農業天然災害救助

▲台南市長黃偉哲26日陪同行政院長卓榮泰前往學甲區視察高粱籽實農作災損情形，黃偉哲希望中央啟動農業天然災害救助機制。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲26日陪同行政院長卓榮泰前往學甲區視察高粱籽實農作災損情形，黃偉哲希望中央啟動農業天然災害救助機制。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風狹帶大量風雨影響各地區，台南市長黃偉哲26日陪同行政院長卓榮泰前往學甲區視察高粱籽實農作災損情形，農業部農糧署長姚士源與立委林俊憲、陳亭妃、郭國文、賴惠員及市議員余柷青、謝舒凡皆到場關心。

▲台南市長黃偉哲26日陪同行政院長卓榮泰前往學甲區視察高粱籽實農作災損情形，黃偉哲希望中央啟動農業天然災害救助機制。（圖／記者林東良翻攝，下同）

行政院長卓榮泰表示，這幾天降雨量很大，因此今日特別南下台南視察農損情形。昨日已指示農業部啟動農業救災機制，從寬認定、簡化流程，務求確實補助，協助農民減輕負擔，希望讓農民安心。

▲台南市長黃偉哲26日陪同行政院長卓榮泰前往學甲區視察高粱籽實農作災損情形，黃偉哲希望中央啟動農業天然災害救助機制。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，謝謝院長、農業部農糧署及各立委、議員的關心，目前第一次的高粱種植約占總種植面積將近一半，後續將視有無在水裡發芽，若水退得快則損失會少點，而文旦部分則較無損失，水稻部分由於二期作才剛插秧，需視後續水退速度才能確認農損程度。芒果及酪梨因大部分已採收完成，較無明顯災害，但後續仍須觀察。至於畜產方面有較明顯損失，尤其鹽水及學甲是主畜牧區之一，包括鴨雞等禽類農損，期盼中央攜手地方協助農民度過難關，減輕負擔。

▲台南市長黃偉哲26日陪同行政院長卓榮泰前往學甲區視察高粱籽實農作災損情形，黃偉哲希望中央啟動農業天然災害救助機制。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業部農糧署長姚士源表示，農業部將盤點受損嚴重之品項，主動公告現金救助及低利貸款，因應天災救助方面，依各地方政府通報災損情形，適時啟動農業天然災害救助機制，協助農民儘速復耕、復建。農業部將協助農民分散經營風險，提供農業天然災害低利貸款，受災戶提供低利貸款，讓農民減輕負擔，農業部團隊後續將成立輔導團隊協助農友協助復耕病蟲害的防治與用藥輔導。

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