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卓榮泰視察後壁八掌溪溢堤搶修情形　黃偉哲盼攜手中央災後復原

▲行政院長卓榮泰特別率各相關部會人員南下，前往台南後壁八掌溪菁寮段視察勘災，台南市長黃偉哲全程陪同，並現場聆聽簡報瞭解溢堤搶修復原工程情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲行政院長卓榮泰特別率各相關部會人員南下，前往台南後壁八掌溪菁寮段視察勘災，台南市長黃偉哲全程陪同，並現場聆聽簡報瞭解溢堤搶修復原工程情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由於凱米颱風襲台帶來豪大雨，導致南部地區各河川及排水路水位持續上升，八掌溪位於台南後壁區與嘉義縣水上鄉台1線交界之溪橋旁堤防，深受水流衝擊發生破損缺口現象，26日行政院長卓榮泰特別率各相關部會人員南下，前往台南後壁八掌溪菁寮段視察勘災。

台南市長黃偉哲全程陪同，並現場聆聽簡報瞭解溢堤搶修復原工程情形，期盼在中央與地方攜手協力之下，能夠有效力抗凱米颱風所帶來的威脅，使八掌溪沿岸溢堤情形能確實獲得解決改善。立法委員林俊憲、賴惠員、陳亭妃與市議員沈家鳳、李宗翰、王宣貿、余柷青皆到場表示關心。

▲行政院長卓榮泰特別率各相關部會人員南下，前往台南後壁八掌溪菁寮段視察勘災，台南市長黃偉哲全程陪同，並現場聆聽簡報瞭解溢堤搶修復原工程情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，非常感謝卓院長親臨台南視察勘災，關心凱米颱風為台南地區所帶來的影響，在此次颱風所帶來的豐沛雨量之下，導致各河川及區排水位持續暴漲，並使八掌溪橋堤防受到強力水流衝擊產生破損，市府已協同各單位持續強化提升八掌溪堤防防洪能力，穩固相關水利設施設備系統，並致力深耕該區域的地方治理與搶災方案。他也期盼中央能協助八掌溪後續的堤防加高及佈建工程。

▲行政院長卓榮泰特別率各相關部會人員南下，前往台南後壁八掌溪菁寮段視察勘災，台南市長黃偉哲全程陪同，並現場聆聽簡報瞭解溢堤搶修復原工程情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

行政院長卓榮泰表示，凱米颱風雖已離台，但其狹帶的充沛雨勢對南部地區產生劇烈影響，因此今日南下了解地方災情與救災急需協助事項，盼望將災害減至最小、損害降至最低，未來中央也會協同地方共同深耕致力於水利設施工程建設，期盼在將來不再有水患情形發生，此外，他也感謝台南市府團隊與防救災人員的辛勞，並盼望在中央與地方同心協力救災下，攜手大眾一起度過難關，讓民眾早日恢復正常生活軌道。

經濟部水利署第五河川分署表示，因凱米颱風累積降雨量甚劇，造成八掌溪堤防與八掌溪橋銜接處約15公尺破口，並已於26日凌晨完成搶修復原工作；另外，有關八掌溪治理計劃，目前正進行八掌溪南靖及外溪洲堤防用地先期作業，預計2025年辦理用地取得，2026年辦理工程，以確保在地居民生命財產安全。

▲行政院長卓榮泰特別率各相關部會人員南下，前往台南後壁八掌溪菁寮段視察勘災，台南市長黃偉哲全程陪同，並現場聆聽簡報瞭解溢堤搶修復原工程情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市水利局表示，該段堤防發生潰堤現象傳出時，已在第一時間通知第五河川分署進行即時緊急處置，依據災防中心指揮官黃偉哲市長的指示下，優先進行封堵作業，以確保相關人員安全，並調派人員、機具與市府預備的鼎塊防汛資材，即刻趕赴現場支援第五河川分署進行搶災搶險工作，為確保將災害與損失降至最低，齊心維護市民生命財產保障。

▲行政院長卓榮泰特別率各相關部會人員南下，前往台南後壁八掌溪菁寮段視察勘災，台南市長黃偉哲全程陪同，並現場聆聽簡報瞭解溢堤搶修復原工程情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府提醒，颱風期間如有相關災情傳出，請撥打119、110或1999進行通報作業，另也可透過「台南水情即時通」手機APP或至台南市政府消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」掌握更多防颱相關資訊。

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