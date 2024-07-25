高雄外海貨輪下沉9人落海　航港局：持續搜尋中

▲印尼籍貨輪「IRIANA」擱淺 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風來襲，造成海象不佳，掀起6公尺浪高，航港局指出，目前6起海事案件中，5艘擱淺船舶的人員、船體均安，高雄港第一港口西南方15海浬傾斜棄船的坦尚尼亞籍「福順輪」貨輪，尚由基隆海岸電台及附近船舶，持續呼叫聯繫中。

高雄港外海15浬處，發生一艘坦尚尼亞籍「福順輪」貨輪傾斜下沉，船上9名緬甸籍船員落海失蹤，我國籍貨輪「中鋼永續」今日上午抵達事發現場，但現場能見度不佳，尚無法尋獲事故船及待救船員，目前持續搜尋中。

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交通部長李孟諺今（25日）午前往航港局災害應變中心視察了解各海事案件應變情形。坦尚尼亞籍「福順輪」貨輪，李孟諺指示，基於人道救援立場，透過各種方式盡全力積極營救，其他船舶亦應持續與船方保持密切聯繫，確保人員安全。

▲交通部長李孟諺（左二）前往航港局災害應變中心視察。（圖／航港局提供）

李孟諺表示，相關船舶都存有一定數量油料，提醒航港局會同相關單位後續處置時務必以確保人命安全及油污染防治列為優先工作，並應預先掌握海氣象變化狀況，把握海象轉好時機及時進行殘油抽除及船舶拖救作業。

航港局指出，截至今午12時共發生6起海事案件，包括多哥籍「蘇菲亞」貨輪擱淺於安平港附近(距岸約1.88海浬)、印尼籍水泥專用船「伊莉安娜」輪擱淺於屏東下寮外海約0.63海浬。

坦尚尼亞籍貨輪「新利輪」於高雄茄萣岸際擱淺、蒙古籍「巴西亞」貨輪、喀麥隆雜貨船「吉娜輪」擱淺於屏東東港岸際，以及坦尚尼亞籍「福順輪」貨輪於高雄港一港口西南方15海浬傾斜棄船等案。

航港局第一時間通報運安會、國搜中心、海巡署及海保署等相關單位，並成立相關應變小組。航港局表示，依目前掌握海象狀況，最快周日海象可能好轉，將及早做好準備，以期於最短時間對各案件船舶做好妥適處置。