快訊／坦籍貨輪沉沒9失蹤「3人獲救」　安置派出所披外套吃泡麵

▲坦籍貨輪沉沒9名船員落海失聯，3人獲救被民眾送到警局，警方立刻給予外套、泡麵供對方取暖。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、趙蔡州／高雄報導

凱米颱風帶來強風暴雨，在外海也引發巨浪，一艘坦尚尼亞籍貨輪「FU-SHUN」25日凌晨5點多在高雄港西南外海19浬處發生傾斜下沉，船上9名緬甸籍船員落海失蹤。事件25日下午傳來好消息，有3名船員被海浪沖到林園區、小港區岸際，被熱心民眾發現後，協助帶往警局處理，詳細情況待警方宣布。

坦尚尼亞籍貨輪「FU-SHUN」25日凌晨5點多意外沉沒，船上9名緬甸籍船員落海失蹤，其中2名船員被海流沖到林園區岸際，民眾發現立刻協助將2人載往港埔派出所，另外有1名船員則被沖到小港區岸際，民眾發現後將人載到大林派出所，大林派再派人將人送到港埔所讓3人團聚。

警方暫時將3人安置在派出所，並給予保暖衣物及泡麵充飢，3人僅手臂有些許擦傷，健康狀況良好，目前已聯繫海巡署、移民署、警察局外事科及瑞榮船舶管理公司前來協助處理。

▲空勤直升機25日下午出海搜救。（圖／記者吳奕靖翻攝）

坦籍貨輪FU-SHUN號沉沒後，鄰近船隻我國籍貨輪「中鋼永續」火速趕到現場，但由於風雨影響現場能見度不佳，無法尋獲待救船員。空勤總隊凌晨5點多接獲通報，但因颱風影響海象不佳，搜救機及船艇均無法前往，直到25日下午3點多才一度出海，礙於天氣不穩定及油量考慮，只好暫時結束搜索，待海象好轉後就會繼續展開搜索，絕不放棄任何機會。