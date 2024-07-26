　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

臉書發1396字長文！高虹安喊「司法讓人失望」　提吳成典案不認貪污

▲▼高虹安、新竹市府。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市長高虹安遭判刑7年4月，即日起暫時停職。（資料圖／新竹市府提供）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹市長高虹安在2020年任立法委員期間涉嫌貪污，一審遭重判7年4月，褫奪公權4年。消息傳出後，她自錄影片宣布，即刻退出台灣民眾黨，並表示會提出上訴，稍早她在臉書發出1396字長文，表示對這樣的判決結果感到無比荒謬與震驚，認為司法讓人失望，並提到前立委吳成典無罪定讞的案件中，多次寫到「助理薪資數額悉由委員自行決定」，否認貪污。

高虹安臉書全文如下：

謝謝大家紛至沓來的關心。

「安安市長，加油！」這是兩年多來，很多市民朋友對我的鼓勵，但他們也擔心地說：「我們相信你，但我們不相信台灣的司法」。很抱歉，今天的司法判決，讓你們和我都失望了。

對於稍早法院一審以我貪污11萬餘元，宣判我七年以上重罪，我和很多人一樣，對於這樣的判決感到無比荒謬與震驚。

我雖非法律背景，過去也從未經歷過司法程序，但為了能更瞭解案情，也不耽誤市政工作，許多個本該休息的夜晚與週末，我不眠不休地將司法院資料庫中過去十幾年來和民代助理費有關的判決書一一閱讀。

在過往的諸多判決中，只要助理實質工作、非人頭助理，其對於合法工作所得之處份，即便捐出給民代，乃其個人自由處分，並無不法可言，這是十幾年來最高法院對於助理費案件穩定的司法見解。

而本案中，每一位助理皆是實實在在工作，並沒有人頭助理，所申請的加班時數也有開庭助理證述，以及兩千多頁客觀工作紀錄以資證明，絕無任何一絲一毫浮報，檢察官起訴浮報加班，荒唐無比。

而所謂低薪高報部分，在吳成典立委無罪定讞的判決中，也多次寫到「助理薪資數額悉由委員自行決定」，在此也摘錄吳成典案無罪定讞判決如下：

「呂允平已同意受聘為公費助理，並在被告吳成典申報為助理期間，每週一至五於正常上班時間內到吳成典立委服務從事燒水、泡茶、購物等雜役工作，即有權受領、支配其提供勞務所應得之報酬；而立法院匯撥入其存款帳戶之薪資，既由其本人每月交付存摺、印章委託許勵宏代為全數領出後，由其本人取得其中之35,000元自行花用，乃合法處分其工作所得，且未由被告據為己有；至於其餘3,000多元差額部分留在被告吳成典立委服務處當作公務支出之經費，乃流用為立委之問政相關業務費用，並不牴觸預算法之規定，自無不法可言。」

此外，過去諸多助理費判決中，尤其是貪污如此重罪，相關判決的穩定見解，皆是將民代於職務相關支出（如：私聘助理）扣除所認定的不法所得，無論是先前檢方起訴時認可的辦公室支出助理各類獎金薪資共16.5萬，以及在零用金帳目之外，我以個人款項用於辦公室或助理相關之公務支出列舉超過80萬，都大過於法院指控我貪污不法所得11萬，這都足夠可以證明我並無任何不法所有意圖，依據多項過往定讞判決，都不能也不應以貪污重罪來論斷。

▲新竹市長高虹安遭判刑，錄影片回應了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲高虹安稱法院的判決前所未見。（圖／記者陳凱力翻攝

還有很多相同見解的過往無罪定讞判決，無論是在法庭上、答辯書中，我們都一一整理呈現，然而，非常遺憾的是，今天法院的宣判，和十多年來累積過無數助理費案判決的主流穩定見解，有很大的差異，更是前所未見，自身判決見解也有前後矛盾之處。

更何況，我自科技業轉入政壇任新科立委，立法院零用金制度非我所創，乃是由助理以過去其他立委辦公室行之有年的制度引進沿用。辦公室零用金由助理們自行保管，助理們亦可自行決定使用，且全數用於公務支出，包含助理獎金薪資等，這些都是法院審理開庭中，助理當庭作證的證詞。

而媒體大篇幅指控的零星私人消費，更是子虛烏有，法院審理中助理證實了定期向我請款代墊費用，而我皆全數歸還，從未拖欠。

針對一審判決，我會提出上訴，盼二審能還我們清白，也希望高等法院能為台灣的司法正義做出正確的判決，而非淪為民團調查「近七成人民口中難以信服、不公正判決的司法」。

同時，我也已和邱副市長、張秘書長召開會議，雖然因為《地方制度法》規定，我的市長職務暫時停權，由邱副市長代理。但我們向所有新竹市民及社會大眾承諾：市政推動絕對會持續穩健向前！我也敬告想利用政治惡意操作，來攻擊市府運作的人，你們不會得逞，市府團隊會依循穩健步伐賣力向前，不容許有任何狀況傷害到新竹市民。

我在競選市長時所提出的政見、在任期內積極推動且已有成效的各項政策，以及所有新竹市民所賦予我們的期待，市府團隊都會持續精進落實、戮力以赴、達成目標，絕不辜負市民朋友！

最後，我也在此正式宣佈，即刻退出台灣民眾黨。謝謝各界關心。

為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／南投信義鄉宣布　明天停班停課
黃國昌輸了！王郁文夫「力辯法官」護妻　挑戰判決喊聲：沒犯意
百貨撿到手機送服務台…2周後被通知「失主要告你」
暴力式補跌！　外資狂殺846億元
快訊／高虹安再發聲！　「司法讓人失望」提吳成典案
凱米破紀錄！狂發24次強風雷雨國家警報　南部日雨量與莫拉克相
快訊／冒雨搶修！車輛遭落石砸毀　維修員無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

水深及腰「嘉義木瓜園驚見浮屍」！死者身分確認了　死因釐清中

台中女1hrs衝2銀行「投資」遭阻　罵警：我的錢這麼沒自由嗎？

獨／高公局技工爽收黑心錢！標案「抽成％數」曝　被抓包求輕判

凱米釀埔里橋樑1毀2傷！許淑華允重建守城便橋　滿30年者納檢

黃國昌輸了！王郁文夫「力辯法官」護妻　挑戰判決喊聲：沒犯意

慶祝颱風假免上班！2彰化男「開懷暢飲」　醉倒超商糗樣慘曝

金門慈湖疑有人受困！警消出動救援虛驚一場　真相竟是在「撈蛤」

臉書發1396字長文！高虹安喊「司法讓人失望」　提吳成典案不認貪污

快訊／凱米「回南」威力強大！馬祖塘岐馬鼻灣澳口浮動碼頭斷了

快訊／阿里山林鐵維修員冒雨搶修！下山遭落石砸中　脫困無心跳

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

大雨連下5hrs溪水淹沒橋面　高雄人見水位高度喊不妙

高雄大樓車道變滑水道　電梯門一開小瀑布傾瀉

花蓮女兒牆「6樓掉下」砸轎車　媽媽傷重身亡...兒昏迷搶救中

高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」　消防鳴笛聲不斷

《大熊餐廳》艾美獎破紀錄23項入圍　「零負評神劇」第3季回歸！地獄廚房回來了

#凱米颱風 太強被吹歪　邊境犬出門下秒「滿臉驚恐」

水深及腰「嘉義木瓜園驚見浮屍」！死者身分確認了　死因釐清中

台中女1hrs衝2銀行「投資」遭阻　罵警：我的錢這麼沒自由嗎？

獨／高公局技工爽收黑心錢！標案「抽成％數」曝　被抓包求輕判

凱米釀埔里橋樑1毀2傷！許淑華允重建守城便橋　滿30年者納檢

黃國昌輸了！王郁文夫「力辯法官」護妻　挑戰判決喊聲：沒犯意

慶祝颱風假免上班！2彰化男「開懷暢飲」　醉倒超商糗樣慘曝

金門慈湖疑有人受困！警消出動救援虛驚一場　真相竟是在「撈蛤」

臉書發1396字長文！高虹安喊「司法讓人失望」　提吳成典案不認貪污

快訊／凱米「回南」威力強大！馬祖塘岐馬鼻灣澳口浮動碼頭斷了

快訊／阿里山林鐵維修員冒雨搶修！下山遭落石砸中　脫困無心跳

水深及腰「嘉義木瓜園驚見浮屍」！死者身分確認了　死因釐清中

台中女1hrs衝2銀行「投資」遭阻　罵警：我的錢這麼沒自由嗎？

依依離婚後沒人敢追！列「理想對象2條件」強調：不用幫我養小孩

凱米毀校園「361校災損7766萬元」　南投水里國中損失千萬最慘

幕後／賴清德首戰颱風「關鍵24小時」忙哪些事？　決策過程一次看

快訊／南投信義鄉宣布　明天停班停課

獨／高公局技工爽收黑心錢！標案「抽成％數」曝　被抓包求輕判

巴黎奧運將隆重登場！比賽項目懶人包一次看　估美國成最大贏家

「贏球是第一要務」　魔獸喊話明年回來衛冕

先探／AI休息　光纖接棒

詭異！客廳黑狗對空氣狂吠　下秒突往後彈飛「項圈被摘下」

社會熱門新聞

即／A助理費46萬　高虹安一審判7年4月

台中沙鹿泡在水裡　超商內部整片水

快訊／顏寬恒涉貪！一審判決出爐

高雄大淹水挨轟！粉專曝7張照對比

地下室變滯洪池！水淹3樓高800汽機車

老翁在家過世！妻女將遺體「放冰箱3天」

車燈大廠台南倉庫全面燃燒　150勇消搶救5hrs還在燒

快訊／高虹安宣布退出民眾黨：我會提出上訴

即／台南自小客撞電桿「折成V字形」駕駛慘死

彰化明上班上課鄉鎮泡水中　王惠美被灌爆

大規模山崩畫面曝！　搶災人員才抬頭急上車逃命

亂貼蘇迪勒舊照假造凱米災情　34歲男認涉2罪

貪污若有罪　高虹安恐終身不得參選

國10追撞驚悚畫面曝　輪圈爆開噴飛滿地血

更多熱門

相關新聞

高虹安批法院宣判「前所未見、前後矛盾」

高虹安批法院宣判「前所未見、前後矛盾」

新竹市長高虹安在2020年任立法委員期間涉嫌貪污，一審遭重判7年4月，褫奪公權4年。消息傳出後，她自錄影片宣布即刻退出台灣民眾黨，並表示會提出上訴。稍早，她更在臉書發出1396字長文，表示對這樣的判決結果感到無比荒謬與震驚。其中她提到，法院的宣判，和十多年來累積過無數助理費案判決的主流穩定見解，有很大差異，甚至判決見解也有前後矛盾之處，根本前所未見。

王郁文夫護妻「跟法官辯論」　挑戰判決：沒犯意

王郁文夫護妻「跟法官辯論」　挑戰判決：沒犯意

邱臣遠「全力支持高虹安上訴」　網卻狂刷3字！

邱臣遠「全力支持高虹安上訴」　網卻狂刷3字！

快訊／「兔姐」黃惠玟被判2年　發圖回應：我去掃地了

快訊／「兔姐」黃惠玟被判2年　發圖回應：我去掃地了

高虹安貪污判刑7年4月　柯文哲力挺她上訴

高虹安貪污判刑7年4月　柯文哲力挺她上訴

關鍵字：

高虹安貪污判決吳成典

讀者迴響

熱門新聞

5縣市逆轉「今改停班停課」

即／A助理費46萬　高虹安一審判7年4月

台中沙鹿泡在水裡　超商內部整片水

快訊／顏寬恒涉貪！一審判決出爐

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

9縣市12地區明放颱風假！　全台「停班課懶人包」一次看

高雄大淹水挨轟！粉專曝7張照對比

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

「淹成水世界」彰化照常上班上課　縣長被罵翻

地下室變滯洪池！水淹3樓高800汽機車

快訊／小吳現身「一開始就知道有奶精」鞠躬道歉

凱米減弱變瘦！前腳剛走又有熱帶擾動發展

老翁在家過世！妻女將遺體「放冰箱3天」

「防洪板」實戰影片！　隔出高雄2個世界

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

更多

最夯影音

更多

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

大雨連下5hrs溪水淹沒橋面　高雄人見水位高度喊不妙

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面