黃國昌輸了！王郁文夫「力辯法官」護妻　挑戰判決喊聲：沒犯意

▲高虹安立委任內涉貪案共犯王郁文（左）今聆判後，和丈夫（右）牽手離開台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理新竹市長高虹安於立委任內涉詐領公費助理補助費，今（26日）依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得11萬餘元，高跟律師團沒現身，反而是被判刑2年、緩刑5年的助理王郁文到庭聆判，她的丈夫護妻當場多次提問「質疑」合議庭見解、強調妻子「沒有犯意！」審判長則耐心解答，現場有如立委黃國昌先前嗆聲要跟司法院大法官辯論的真實版。

合議庭今判決認定高虹安與助理涉嫌詐領金額共12.3萬餘元，其中11.6萬餘元被高虹安支配運用，金額遠低於檢方起訴的46萬餘元，主因是合議庭依據最高法院過往見解，從寬認定浮報公款若實際用於私聘助理，就無不法、加以扣除。

合議庭今宣讀判決主文後，不僅當庭摘要解說判決理由，更破天荒開放提問，不限身分，等於直接召開記者會。5名被告中，只有陳奐宇和王郁文到場，陳聽完判決沉默，王郁文以提問方式喊冤，自認當初約定月薪4.6萬「外加」勞健保，跟起訴所稱浮報造假為4.8萬元的金額相當。

這問題在審理時已調查過，審判長告訴王郁文「很遺憾，法院認定妳的月薪就是4萬6，其餘都是被黃惠玟浮報，妳也不是自願回捐」，審判長並指卷證裡的對話紀錄，也顯示王郁文知道被加薪的2500元，要交回給高辦支用。

王郁文的丈夫陪妻力挺，拿起審判長請庭務員提供的麥克風，直接質疑合議庭判王郁文貪污有罪的見解不當，被問到他是王郁文的什麼人，他自稱「家屬」，強調王郁文「沒有犯意」。

一般案件若被告聆判，法官頂多告知若不服判決，仍可上訴，但本案審判長今天耐心爆棚，仔細解說立委有權調整助理薪酬，但不能浮報，認定標準是有無實際用於助理薪水、加班費，若最初就意圖補貼辦公室或服務處開銷，即使直接入帳助理個人帳戶，助理也無權自由運用，包括「回捐」給辦公室。

▲高虹安立委任內涉貪案共犯王郁文（左）今聆判後，和丈夫（右）牽手離開台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

審判長指出，一般民眾若從事詐欺、竊盜、搶奪等行為，馬上就成立犯罪，民意代表利用職務詐領公費也應該如此，若容許恣意擴張成用於公務就不犯法，可能造成民意代表取得比民眾更加優越的法律上地位，「就算是立法委員，在這部分也不行」。

審判長說，高虹安本案表面為助理加薪，其實是「低薪高報」，即使都用於高辦必要花費，但立院已另編預算補助立委業務相關經費，立委應撙節開支，不足部分須由立委「自費處理」，所以高虹安主張支出大於收入的「大水庫理論」，或預算可相互流用的抗辯，合議庭都不採納。

審判長指王郁文配合浮報3個月薪水，考量王郁文不具有公務員身分、加上犯罪所得低於5萬元，故2度減刑，只要履行完緩刑附加條件、且緩刑期間內沒再故意犯罪，期滿「刑之宣告失其效力」，等於沒被判刑過。

王郁文不滿意，仍稱同案被告黃惠玟向立院送出調整薪資申請表，事先沒告訴她也沒給她簽名，等到發薪日才說，「所以這樣子我也有不法意圖嗎？」她自認在不知情的情況下，被動接受被調薪這件事，「那我當下應該怎麼做比較好？」

審判長直言「如果願意當初直接說要繳回，法院可能就有不一樣的認定」，王郁文的丈夫搶話表示「沒有人跟我們講過這個事情」、「沒有，真的沒有！」，更舉例詐騙贓款若匯錯帳戶，誤收的開戶人難道要變成詐欺共犯。

審判長請王郁文的丈夫冷靜，但雙方對話你來我往，彷彿立委黃國昌不服憲法法庭裁定、嗆聲要跟司法院大法官辯論似的，審判長也沒動怒，淡淡表示王郁文本案被浮報加薪「都有被通知」，但是「詐騙集團不會通知妳匯錯錢」，兩者態樣不同。