　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃國昌輸了！王郁文夫「力辯法官」護妻　挑戰判決喊聲：沒犯意

▲▼高虹安涉貪，一審重判7年4月，「公衛文」王郁文與老公牽手走出台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

▲高虹安立委任內涉貪案共犯王郁文（左）今聆判後，和丈夫（右）牽手離開台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理新竹市長高虹安於立委任內涉詐領公費助理補助費，今（26日）依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得11萬餘元，高跟律師團沒現身，反而是被判刑2年、緩刑5年的助理王郁文到庭聆判，她的丈夫護妻當場多次提問「質疑」合議庭見解、強調妻子「沒有犯意！」審判長則耐心解答，現場有如立委黃國昌先前嗆聲要跟司法院大法官辯論的真實版。

合議庭今判決認定高虹安與助理涉嫌詐領金額共12.3萬餘元，其中11.6萬餘元被高虹安支配運用，金額遠低於檢方起訴的46萬餘元，主因是合議庭依據最高法院過往見解，從寬認定浮報公款若實際用於私聘助理，就無不法、加以扣除。

合議庭今宣讀判決主文後，不僅當庭摘要解說判決理由，更破天荒開放提問，不限身分，等於直接召開記者會。5名被告中，只有陳奐宇和王郁文到場，陳聽完判決沉默，王郁文以提問方式喊冤，自認當初約定月薪4.6萬「外加」勞健保，跟起訴所稱浮報造假為4.8萬元的金額相當。

這問題在審理時已調查過，審判長告訴王郁文「很遺憾，法院認定妳的月薪就是4萬6，其餘都是被黃惠玟浮報，妳也不是自願回捐」，審判長並指卷證裡的對話紀錄，也顯示王郁文知道被加薪的2500元，要交回給高辦支用。

王郁文的丈夫陪妻力挺，拿起審判長請庭務員提供的麥克風，直接質疑合議庭判王郁文貪污有罪的見解不當，被問到他是王郁文的什麼人，他自稱「家屬」，強調王郁文「沒有犯意」。

一般案件若被告聆判，法官頂多告知若不服判決，仍可上訴，但本案審判長今天耐心爆棚，仔細解說立委有權調整助理薪酬，但不能浮報，認定標準是有無實際用於助理薪水、加班費，若最初就意圖補貼辦公室或服務處開銷，即使直接入帳助理個人帳戶，助理也無權自由運用，包括「回捐」給辦公室。

▲▼高虹安涉貪，一審重判7年4月，「公衛文」王郁文與老公牽手走出台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

▲高虹安立委任內涉貪案共犯王郁文（左）今聆判後，和丈夫（右）牽手離開台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

審判長指出，一般民眾若從事詐欺、竊盜、搶奪等行為，馬上就成立犯罪，民意代表利用職務詐領公費也應該如此，若容許恣意擴張成用於公務就不犯法，可能造成民意代表取得比民眾更加優越的法律上地位，「就算是立法委員，在這部分也不行」。

審判長說，高虹安本案表面為助理加薪，其實是「低薪高報」，即使都用於高辦必要花費，但立院已另編預算補助立委業務相關經費，立委應撙節開支，不足部分須由立委「自費處理」，所以高虹安主張支出大於收入的「大水庫理論」，或預算可相互流用的抗辯，合議庭都不採納。

審判長指王郁文配合浮報3個月薪水，考量王郁文不具有公務員身分、加上犯罪所得低於5萬元，故2度減刑，只要履行完緩刑附加條件、且緩刑期間內沒再故意犯罪，期滿「刑之宣告失其效力」，等於沒被判刑過。

王郁文不滿意，仍稱同案被告黃惠玟向立院送出調整薪資申請表，事先沒告訴她也沒給她簽名，等到發薪日才說，「所以這樣子我也有不法意圖嗎？」她自認在不知情的情況下，被動接受被調薪這件事，「那我當下應該怎麼做比較好？」

審判長直言「如果願意當初直接說要繳回，法院可能就有不一樣的認定」，王郁文的丈夫搶話表示「沒有人跟我們講過這個事情」、「沒有，真的沒有！」，更舉例詐騙贓款若匯錯帳戶，誤收的開戶人難道要變成詐欺共犯。

審判長請王郁文的丈夫冷靜，但雙方對話你來我往，彷彿立委黃國昌不服憲法法庭裁定、嗆聲要跟司法院大法官辯論似的，審判長也沒動怒，淡淡表示王郁文本案被浮報加薪「都有被通知」，但是「詐騙集團不會通知妳匯錯錢」，兩者態樣不同。

為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／南投信義鄉宣布　明天停班停課
黃國昌輸了！王郁文夫「力辯法官」護妻　挑戰判決喊聲：沒犯意
百貨撿到手機送服務台…2周後被通知「失主要告你」
暴力式補跌！　外資狂殺846億元
快訊／高虹安再發聲！　「司法讓人失望」提吳成典案
凱米破紀錄！狂發24次強風雷雨國家警報　南部日雨量與莫拉克相
快訊／冒雨搶修！車輛遭落石砸毀　維修員無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

水深及腰「嘉義木瓜園驚見浮屍」！死者身分確認了　死因釐清中

台中女1hrs衝2銀行「投資」遭阻　罵警：我的錢這麼沒自由嗎？

獨／高公局技工爽收黑心錢！標案「抽成％數」曝　被抓包求輕判

凱米釀埔里橋樑1毀2傷！許淑華允重建守城便橋　滿30年者納檢

黃國昌輸了！王郁文夫「力辯法官」護妻　挑戰判決喊聲：沒犯意

慶祝颱風假免上班！2彰化男「開懷暢飲」　醉倒超商糗樣慘曝

金門慈湖疑有人受困！警消出動救援虛驚一場　真相竟是在「撈蛤」

臉書發1396字長文！高虹安喊「司法讓人失望」　提吳成典案不認貪污

快訊／凱米「回南」威力強大！馬祖塘岐馬鼻灣澳口浮動碼頭斷了

快訊／阿里山林鐵維修員冒雨搶修！下山遭落石砸中　脫困無心跳

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

大雨連下5hrs溪水淹沒橋面　高雄人見水位高度喊不妙

高雄大樓車道變滑水道　電梯門一開小瀑布傾瀉

花蓮女兒牆「6樓掉下」砸轎車　媽媽傷重身亡...兒昏迷搶救中

高雄美術館豪宅區淹了！馬路變「黃河」　消防鳴笛聲不斷

《大熊餐廳》艾美獎破紀錄23項入圍　「零負評神劇」第3季回歸！地獄廚房回來了

#凱米颱風 太強被吹歪　邊境犬出門下秒「滿臉驚恐」

水深及腰「嘉義木瓜園驚見浮屍」！死者身分確認了　死因釐清中

台中女1hrs衝2銀行「投資」遭阻　罵警：我的錢這麼沒自由嗎？

獨／高公局技工爽收黑心錢！標案「抽成％數」曝　被抓包求輕判

凱米釀埔里橋樑1毀2傷！許淑華允重建守城便橋　滿30年者納檢

黃國昌輸了！王郁文夫「力辯法官」護妻　挑戰判決喊聲：沒犯意

慶祝颱風假免上班！2彰化男「開懷暢飲」　醉倒超商糗樣慘曝

金門慈湖疑有人受困！警消出動救援虛驚一場　真相竟是在「撈蛤」

臉書發1396字長文！高虹安喊「司法讓人失望」　提吳成典案不認貪污

快訊／凱米「回南」威力強大！馬祖塘岐馬鼻灣澳口浮動碼頭斷了

快訊／阿里山林鐵維修員冒雨搶修！下山遭落石砸中　脫困無心跳

水深及腰「嘉義木瓜園驚見浮屍」！死者身分確認了　死因釐清中

台中女1hrs衝2銀行「投資」遭阻　罵警：我的錢這麼沒自由嗎？

依依離婚後沒人敢追！列「理想對象2條件」強調：不用幫我養小孩

凱米毀校園「361校災損7766萬元」　南投水里國中損失千萬最慘

幕後／賴清德首戰颱風「關鍵24小時」忙哪些事？　決策過程一次看

快訊／南投信義鄉宣布　明天停班停課

獨／高公局技工爽收黑心錢！標案「抽成％數」曝　被抓包求輕判

巴黎奧運將隆重登場！比賽項目懶人包一次看　估美國成最大贏家

「贏球是第一要務」　魔獸喊話明年回來衛冕

先探／AI休息　光纖接棒

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

即／A助理費46萬　高虹安一審判7年4月

台中沙鹿泡在水裡　超商內部整片水

快訊／顏寬恒涉貪！一審判決出爐

高雄大淹水挨轟！粉專曝7張照對比

地下室變滯洪池！水淹3樓高800汽機車

老翁在家過世！妻女將遺體「放冰箱3天」

車燈大廠台南倉庫全面燃燒　150勇消搶救5hrs還在燒

快訊／高虹安宣布退出民眾黨：我會提出上訴

即／台南自小客撞電桿「折成V字形」駕駛慘死

彰化明上班上課鄉鎮泡水中　王惠美被灌爆

大規模山崩畫面曝！　搶災人員才抬頭急上車逃命

亂貼蘇迪勒舊照假造凱米災情　34歲男認涉2罪

貪污若有罪　高虹安恐終身不得參選

國10追撞驚悚畫面曝　輪圈爆開噴飛滿地血

更多熱門

相關新聞

邱臣遠「全力支持高虹安上訴」　網卻狂刷3字！

邱臣遠「全力支持高虹安上訴」　網卻狂刷3字！

新竹市市長高虹安因涉嫌違反《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪，台北地方法院於（26日）判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，內政部正式宣布，依法停止高虹安市長職務，並由副市長邱臣遠代理市長職務。對此，邱臣遠發聲表示，全力支持高虹安上訴，承諾市政不會因此停擺。如今邱臣遠臉書湧入大批網友留言喊：「市長好！」

臉書發1396字長文喊冤！高虹安喊：司法讓人失望

臉書發1396字長文喊冤！高虹安喊：司法讓人失望

快訊／「兔姐」黃惠玟被判2年　發圖回應：我去掃地了

快訊／「兔姐」黃惠玟被判2年　發圖回應：我去掃地了

高虹安貪污判刑7年4月　柯文哲力挺她上訴

高虹安貪污判刑7年4月　柯文哲力挺她上訴

支持高虹安爭取清白　柯文哲：我認為她沒有貪污意圖

支持高虹安爭取清白　柯文哲：我認為她沒有貪污意圖

關鍵字：

高虹安王郁文不法意圖貪污緩刑

讀者迴響

熱門新聞

5縣市逆轉「今改停班停課」

即／A助理費46萬　高虹安一審判7年4月

台中沙鹿泡在水裡　超商內部整片水

快訊／顏寬恒涉貪！一審判決出爐

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

9縣市12地區明放颱風假！　全台「停班課懶人包」一次看

高雄大淹水挨轟！粉專曝7張照對比

7-11開出千萬發票、14位百萬富翁

「淹成水世界」彰化照常上班上課　縣長被罵翻

地下室變滯洪池！水淹3樓高800汽機車

快訊／小吳現身「一開始就知道有奶精」鞠躬道歉

凱米減弱變瘦！前腳剛走又有熱帶擾動發展

老翁在家過世！妻女將遺體「放冰箱3天」

「防洪板」實戰影片！　隔出高雄2個世界

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

更多

最夯影音

更多

王齊麟暖男魂爆發 偷叫外送請後勤喝飲料

空拍「仁武游泳池」慘況！滯洪池全滿　民宅淹半樓高

空拍「仁武游泳池」慘況！　滯洪池全滿...民宅淹半樓高

高雄馬路變「黃河」 美術館豪宅區淹了！

大雨連下5hrs溪水淹沒橋面　高雄人見水位高度喊不妙

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面