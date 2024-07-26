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邱臣遠「全力支持高虹安上訴」　網卻狂刷3字！

邱臣遠「支持高虹安上訴」　網友狂刷一排：市長好！

▲邱臣遠成為新竹市代理市長。（翻攝邱臣遠臉書）

文／鏡週刊

新竹市市長高虹安因涉嫌違反《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪，台北地方法院於（26日）判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，內政部正式宣布，依法停止高虹安市長職務，並由副市長邱臣遠代理市長職務。對此，邱臣遠發聲表示，全力支持高虹安上訴，承諾市政不會因此停擺。如今邱臣遠臉書湧入大批網友留言喊：「市長好！」

邱臣遠今透過影片表示：「全力支持高虹安市長提出上訴，捍衛自己的權益。也期盼司法應該為人民帶來公平正義，而非害怕與恐懼。」

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邱臣遠接著說：「雖因地方制度法規定，高市長需暫時停權，並由我來代理。但虹安市長及我向大家承諾，市政推動絕不會有任何延宕或停擺，高虹安市長在競選市長期間所提出的政見，以及在任期內積極推動，而且已經有所成效的各項政策，我與市府團隊都會持續精進落實、全力以赴、達成目標，一起完成高虹安市長對於市民朋友的承諾。」

邱臣遠代理新竹市長後，大批網友湧入其臉書留言：「恭喜當選新竹市市長」「你今天有沒有開心笑到無法自理？」「市長好」「市長好，恭喜高升」「底下刷一排市長好」「不用選舉就有市長可以當，光宗耀祖了」「本日最大贏家」「讚欸，蘭花盆要先送過去嗎？」。


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