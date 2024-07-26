0214陸船翻覆將歸還遺體　陳揮文：最大贏家是賴清德！

▲陳揮文在《飛碟晚餐》提出，對金門事件的看法。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

記者陳香菱／綜合報導

中國大陸漁船2月14日於金廈海域翻覆釀2死2傷意外，原訂雙方24日在金門進行善後協商，卻因凱米颱風而延後。陳揮文表示，如果賴清德花錢把事情擺平，將罹難者遺體和船隻送回大陸，「最大的贏家是賴清德！」

當時，海委會海巡署發出新聞稿表示，「陸船蛇行拒檢，不慎翻覆，造成四人落海，本署巡防艇立即搜救」。海巡署第九海巡隊副隊長陳建文也表示，這艘越界快艇很猖狂，不但蛇行、拒檢，甚至還甩尾，後來不慎翻覆，造成四名陸船人員不慎落海。

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倖存大陸漁民則強調，「漁船怎麼可能翻掉，就算是急轉彎也翻不掉，要被撞才會翻掉」，控訴是台灣海巡隊衝過來，把他們的漁船頂翻。雙方各有說法，都要求海委會提供是事發影片，則指出當下沒有全船的監控錄影設備。

▲陳揮文不相信海巡署的說詞。（圖／記者林名揚翻攝）

陳揮文25日在飛碟聯播網《飛碟晚餐》廣播提到，兩岸都有越界捕魚的行為，去抓大陸漁船導致兩個大陸漁民死亡，是台灣理虧在先，「海巡署說沒有錄影，是船開太快自己翻掉的，我是都不相信啦，我不相信我們的海巡署」。

陳揮文認為，如果這次賴清德花錢把事情擺平，將罹難者遺體和船隻送回大陸後，「最大的贏家是賴清德！他就會大尾起來了」、「我才當總統兩個月就把事情處理好了」。他指出，原本以為前總統蔡英文會在5月前處理完這件事，但「她屁股拍拍就跑了」。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，「只有承認一中原則、回到九二共識，兩岸交往才不存在障礙」。陳揮文指出，「沒有人回到九二共識，你還不是眼巴巴地跟他談！」，民進黨、賴清德總統從政以來，「沒有承認過一天」九二共識，想請問國台辦的原則、立場到底是什麼，「國台辦是要談什麼？」

陳揮文認為現在的問題在於，有人希望賴清德在不承認一中原則、九二共識的情況下，處理好金門事件，這對兩岸長期發展其實是不利的，但站在金門立委陳玉珍的立場沒問題，「因為她看的是金門，但我看的是兩岸」。