識破飲料被下藥！　她超機警「交換杯子」迷昏性侵犯

▲英國一名女子「交換杯子」，迷昏了性侵犯。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

英國33歲男子諾克斯（Kevin Knox）試圖下藥性侵一名性工作者，卻被對方識破詭計，趁其不注意時「交換杯子」。隨後，他在不知情的狀況下，喝光了自己摻入的安眠藥，因此陷入昏迷，最終也因為性侵罪名而入獄。

Metro報導，2023年8月，諾克斯在性交易網站上認識受害者，承諾支付1750英鎊（約新台幣7.4萬元）換取性服務。2人相約在女方公寓，他卻在受害者飲料裡摻入安眠藥，趁對方倒在床上昏昏欲睡，根本無法反抗時性侵，最後一毛錢也沒付，就離開了。

檢察官羅伯茨（Gareth Roberts）表示，2個月後，諾克斯換了一組電話號碼與假名「丹尼」，再次找上受害者，想要故技重施，但很快就被認出身分，「這一次，事情發生了奇怪的轉變，他最終給自己下藥了。」

▲諾克斯被判入獄12年。（圖／翻攝默西賽德郡警方）



隨後，諾克斯被受害者載去加油站丟包，沒想到甦醒後，竟然闖入女方公寓廚房，拿出菜刀埋伏。幸好此時沒人在家，警方也很快趕到現場，逮捕了這名性侵犯。

根據調查，諾克斯體內驗出的藥物，與受害者2個月前喝下的藥物相同。此前，他還有4次前科，包括性剝削與入室盜竊等，如今被判12年監禁，並於24日正式入獄，而且必須終身登記為性罪犯。