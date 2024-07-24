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現場畫面曝！澳女巴黎遭性侵「手拎內衣狂逃」　嫌追到餐廳囂張揮拳

▲▼澳洲女遊客遭5男性侵後，男子居然追到餐廳去，非常囂張。（圖／翻攝自Facebook）

▲澳洲女遊客遭5男性侵逃走後，男子居然追到餐廳去，非常囂張。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

法國在巴黎奧運即將開幕之際，震驚傳出有一名澳洲女子被5男當街性侵的消息。最新流出的監視器畫面更揭示，女子遇襲後逃到一家烤肉店尋求庇護，沒想到施暴男子居然追到了餐廳去，還公然與其他人對峙，態度非常囂張。

綜合外媒報導，當地20日清晨5時，一名澳洲女遊客在巴黎著名紅燈區「紅磨坊」附近，慘遭5名男子連續性侵。事發後，她逃到了巴黎第18區的一家烤肉店求助。這名女子被烤肉店老闆發現時，衣服都穿反了，手裡還拿著內衣，部分衣物甚至已被撕破，嚇得老闆立刻報警。

從餐廳監視器的畫面可見，女子進入餐廳後，嚇得蜷縮在一旁，店裡的顧客和店員也立即上前給予安慰，豈料不久後，店裡突然就走進來了一名男子。受害女子認出這名男子就是施暴者之一，男子甚至還走上前去拍了拍女子的背部，挑釁意味相當濃烈。

一名顧客隨即上前與涉嫌性侵的男子對峙，不料男子卻絲毫不害怕，反而做出了揮拳的動作，店員則立刻上前將2人分開，而男子也在隨後離開了餐廳。報導稱，受害女子後來被警方接走後，被送入附近醫院接受調查，而法國當局目前也正對這起案件展開大規模調查。

報導稱，事件發生時，這名25歲女子處於嚴重酒醉狀態，只記得有5名非裔男子性侵了她，並偷走她的手機。由於受害者不會法語，因此她在被警方問話時，無法提供被襲擊的確切地點和細節。目前，警方仍需展開進一步調查，才能確認案件詳情。

奧運倒數4天！澳女在巴黎街頭遭5男性侵　尋獲時手拎內衣、神智不清

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