狼師案「北市空窗50天」　懲處公務員？蔣萬安：檢視環節提改進方案

記者袁茵／台北報導

台北市私立培諾米達信義幼兒園長之子毛畯珅涉性侵案延燒，外界追究前後任台北市長柯文哲、蔣萬安市府官員責任。民進黨台北市議員林延鳳爆料，柯任內社會局家防中心聲稱2022年7月第一時間協助個案，但其實拖了50天；民進黨台北市議員洪婉臻也質疑，教育局內神通外鬼，與被調查的幼園通訊。對此，蔣萬安回應，會檢視每個環節並提改進方案。

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安23日下午視察萬安演習，在長興淨水場進行民生基礎設施災害搶救演練。針對幼兒園狼師案持續延燒，《鏡週刊》爆料柯市府早知是妨礙性自主事件，是否有疏失或責任？蔣萬安回應，不管發生在過去或現在、法律層面或政策機制上，他都會全面來檢視整個過程，有需要檢討的地方，都會提出改進方案。

蔣萬安提及，目前副市長林奕華正在督導社會局、教育局相關局處，全面進行檢視，並提出一個精進改革方案，避免未來類似的事情再度發生。

媒體追問，是否真的如同週刊報導，2022年市府2局處就已知是妨礙性自主案件？蔣萬安重申，正在檢視整個過程，包括社會局、教育局，當時第一時間接獲通報後如何橫向聯繫，當中可以做得更好，或做得不夠的地方，都會來提出精進跟改革方案，希望把不足之處補上，甚至提出更好、更積極的措施，避免類似事情再度發生。

至於未來會不會對公務人員懲處咎責？蔣萬安並未正面回應，僅說先針對大家關注的過程，不希望接下來有任何類似事件再發生，不希望幼兒性平再漏接，所以會檢視每個環節，並提出改進方案，盡快將過程更加完備，不論是程序、機制、法律層面，都會進行檢視，並提出具體建議。

另外，關於民進黨台北市議員洪婉臻爆料，蔣市府教育局已知幼兒園正在被調查，卻沒維持行政中立，跟調查對象「內神通外鬼」？蔣萬安強調，會檢視整個過程，並盡快提出精進方案。